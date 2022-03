Matinée con l’ensamble Magna Grecia e Antonello Fiamma

Concerto per chitarra ed archi domenica, 6 marzo, al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (in via Cavour, 10) con Antonello Fiamma e l’Ensemble Magna Grecia: è questo il secondo dei quindici appuntamenti in programma per “MArTA in Musica – Le matinée domenicali”, rassegna a cura del Museo tarantino e dell’Orchestra della Magna Grecia. Durante il concerto dal titolo “Guitar landscape”, Fiamma eseguirà brani di sua composizione: “We made it”, “From the beginning”, “Reksmai”, “®Evolution”, “Back to Sarzana” e, per chitarra acustica sola, “Django”, “This journey” e “Rock medley”; l’Ensemble Magna Grecia, composto dagli “archi” Antonio Cellamaro, Sofia Tomic, Mirko Sciambarruto, Vito Galante e Maurizio Lomartire, eseguirà “Quiet city” (A. Copland), “Cantus in memoriam” (B. Britten), “Suite per archi” (J. Rutter), “La domanda senza risposta perenne” (C. Ives) e “Simple symphony” (B. Britten).

Fiamma, laureato in Chitarra classica e in Musica elettronica al Conservatorio di Matera, si è specializzato con lode in Musica Applicata alle Immagini al Conservatorio di Ferrara. Parallelo agli studi in conservatorio, il diploma al CET di Mogol, dove approfondisce lo studio della composizione. Consegue, inoltre, il diploma al CPM di Milano in chitarra moderna, specializzandosi da subito nella tecnica della chitarra fingerstyle. Fra i musiciste dell’Ensemble, il Maestro Maurizio Lomartire, fra i curatori della rassegna sottoscritta da Eva degl’Innocenti, direttrice del MArTA, e Piero Romano, direttore artisitico dell’Orchestra Magna Grecia. Lomartire, direttore d’orchestra e compositore, consegue la laurea in Musicologia. Diplomatosi in viola, vince i concorsi dei teatri Regio di Torino e S. Carlo di Napoli. Ha diretto prime esecuzioni di L. Ferrero, G. Tamborrino e A. G. Abril. Si è esibito con le orchestre di Stato del Messico, “Klassica” di S. Pietroburgo e Filarmonica di Poznan. Inizio ore 11.45; ingresso a partire dalle 11.15. Costo del biglietto: euro 8,00. Info presso la segreteria dell’Orchestra magna Grecia, in via Giovinazzi 28, Taranto: sabato ore 10.00-13.00. Tel.: 392/9199935 (www.orchestramagnagrecia.info) – 099/4532112 (www. museotaranto.beniculturali.it).