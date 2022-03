Guerra in Ucraina, «Città pronte ad accogliere i profughi»

Massafra e Martina Franca pronte ad accogliere i profughi ucraini . L’assessore alle Politiche Social del Comune di Massafra, Maria Rosaria Guglielmi e il dirigente dei Servizi Socio-culturali hanno infatti comunicato che, su disposizione della Prefettura di Taranto, è stata avviata una ricognizione sulle disponibilità di accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal loro paese, sotto attacco da più di una settimana. Eventuali manifestazioni solidaristiche di singoli cittadini, volte all’accoglienza di profughi e bambini orfani provenienti dall’Ucraina, potranno essere indirizzate direttamente al sindaco Fabrizio Quarto e all’Ufficio Servizi Sociali. Dopo opportuni approfondimenti e verifiche si provvederà ad individuare le più idonee forme di ospitalità.

“L’accoglienza dei cittadini ucraini rappresenta una reale e concreta “emergenza umanitaria”. si legge in una nota stampa del Comune di Massafra. Anche l’Amministrazione comunale di Martina Franca scende in campo per l’accoglienza. La giunta Ancona anche su indicazione della Prefettura di Taranto, ha messo in atto le azioni necessarie per una ricognizione del patrimonio immobiliare comunale finalizzata ad individuare gli immobili idonei ad ospitare famiglie e singole persone in fuga dalla guerra. Per acquisire la disponibilità della cittadinanza a fornire il proprio contributo a questa emergenza umanitaria mettendo a disposizione immobili o servizi, gli uffici comunali stanno predisponendo un apposito avviso che sarà pubblicato prossimamente sul sito istituzionale dell’Ente. Al fine di condividere il contenuto dell’avviso pubblico e approfondire alcuni aspetti relativi all’accoglienza solidaristica e ai servizi necessari (fra i quali quello di supporto psicologico e di mediatore culturale) nella sala consiliare si è tenuta una riunione alla presenza del sindaco Franco Ancona, degli assessori Convertini, Schiavone, Lasorsa, Palmisano e Lenoci, del comandante della Polizia Locale, Egidio Zingarelli, dei dirigenti Donatella Vitale (Politiche Sociali) e Giuseppe Mandina (Protezione civile) e della Segretaria generale, con delega alla transizione al digitale, Lucia D’Arcangelo.

Inoltre è sempre attivo lo Sportello Immigrati in via Mercadante, 98. E’ aperto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30 ed è contattabile al numero 080/4038803. Infine il Comune di Ginosa, in collaborazione con gli istituti comprensivi, le associazioni e le parrocchie locali ha organizzato una fiaccolata per la pace. Appuntamento lunedì 7 marzo alle ore 19 nella centrale Piazza Marconi, dove ci sarà un momento di raccoglimento, riflessione e condivisione. Un’iniziativa simbolica e aperta a tutta la comunità, nel rispetto delle normative anti covid. “Non si può rimanere indifferenti dinanzi ai fatti che si stanno verificando in Ucraina e che minacciano la Pace – spiega l’Amministrazione Comunale – per questo motivo, in collaborazione con tutti gli istituti comprensivi, le associazioni e le parrocchie locali, stiamo organizzando questa simbolica iniziativa aperta all’intera comunità. Inoltre, siamo già al lavoro per fornire aiuti concreti nei confronti di quelle persone costrette a fuggire dalla guerra e a lasciare la propria casa. Non c’è bandiera, schieramento o confine che tengano. Nulla deve dividerci quando la Pace viene minacciata”.