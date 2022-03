Droga, scatta l’arresto

La Squadra Mobile su disposizione della Procura jonica ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un tarantino di 62 anni, che è stato collocato agli arresti domiciliari in un luogo di cura. La misura, già applicata con ordinanza emessa dal gip di Taranto lo scorso giugno, era stata sostituita, a seguito di un provvedimento giurisdizionale, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Procura di Taranto aveva proposto appello, accolto dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale, fondato sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendo l’imputato gravato da precedenti penali, trovandosi al momento dell’arresto in regime alternativo alla detenzione in carcere, in stato di detenzione domiciliare e commettendo i reati contestati all’interno della sua abitazione dove era detenuto Infatti, il sessantaduenne tarantino era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere su ordine del gip presso il Tribunale di Taranto lo scorso febbraio a seguito dell’arresto in flagranza di reato della Squadra Mobile di Taranto di qualche giorno prima, perché ritenuto gravemente indiziato della cessione di sostanza stupefacente ad un appartenente alla polizia penitenziaria che aveva detenuto la sostanza per la successiva cessione all’interno della casa circondariale di Taranto.

Era inoltre contestato, in concorso, il reato di corruzione perché l’appartenente alla polizia penitenziaria, in qualità di pubblico ufficiale, avrebbe compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio consistente nell’introdurre all’interno dell’istituto penitenziario sostanza stupefacente (25 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina), nonché quattro microtelefoni, tre cavetti usb, due schede sim-card e ricevendo in cambio la somma di 375 euro. Per questo episodio, è stata già emessa sentenza di condanna in primo grado con il rito abbreviato. L’appello del pubblico ministero è stato accolto dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Taranto, quindi è stato disposto il ripristino della misura originariamente emessa dal gip presso il Tribunale di Taranto, eseguita dalla Squadra Mobile.