L’8 Marzo, un’occasione per l’uomo di riflettere sulla sua identità

Socrate: Ma col termine

“ pensare” intendi quello

che intendo io?

Teeteto: Che cosa intendi ?

Socrate: Io intendo il dialogo

che l’anima per sé

instaura

con se stessa.

Platone, Teeteto, 190 a

L’identità personale non può prescindere dalla differenza somatica del corpo femminile rispetto a quello maschile. La differenza identitaria sessuata non è da intendere come la semplice differenza genitale. Non solo si nasce maschi o femmine (o altro ancora) dal punto di vista biologicomorfologico, ma si diventa donne e uomini (o altro) in virtù di una costruzione culturale che avviene per stratificazioni successive di cambiamenti culturali: i comportamenti, i significati e i valori attribuiti al sesso sono assegnati dalla cultura di appartenenza. Da qui l’educazione in particolare dei sentimenti, intesa come completamento reciproco attraverso relazioni mature e significative, entro rapporti di uguaglianza rispettosi delle differenze. Chi educa dovrà innanzitutto attestare -e non già nascondere- la propria dimensione sessuata, problematizzando la propria parzialità per poterla esprimere. Le donne hanno – loro sì – una lunga tradizione di discorsi sui sentimenti e sull’amore, sul genere e sul pensiero della differenza, sull’ esperienza del corpo e della maternità. Una (lunga) esperienza iscritta dentro una storia e una cultura che si può cogliere( sia pure parzialmente) nelle parole non leggere di Elena Ferrante:

brutali in ogni parola che dedicavano

all’amore. Godevano a

umiliarci e trascinarci per la loro strada di

laidezze.

La vita bugiarda degli adulti, 2019, p. 172

Rispetto al lungo processo di ridefinizione dell’identità femminile quella maschile è appena agli inizi: dovrà percorrere la lunga strada per arrivare a una compiuta parità di genere. In un Paese come il nostro dove gli studi di genere non sono stati proprio all’avanguardia, dove il femminismo è considerato (ancora!),e non da pochi, una “reliquia culturale”, se non un passatempo per sessantenni livorose e nostalgiche, e non già un’esperienza internazionale da studiare come al pari di altri movimenti che hanno un posto definito nella storia, è forse arrivato il momento, il tempo, per gli uomini di riflettere finalmente su se stessi. Che i maschi, nella gran maggioranza, siano tradizionalmente poco disponibili all’analisi di sé, e più protesi verso l’ “esterno”, non è questionabile. Evitano di porsi le domande più ineludibili, di confrontarsi con la sensibilità femminile, che include l’ascolto e la cura, temendo una crisi di immagine e di identità.

Si tratta di sollecitarli a guardare a una forma di virilità più problematica e profonda, più generosa ed eroica, invitando anche le stesse donne a non rinunciare al compito di indurre gli uomini a intraprendere un percorso di scoperta e di ridefinizione della propria identità. Rimasto per troppo tempo invisibile a se stesso, il maschile è attraversato oggi dalle tensioni e dalla difficoltà di trovare una differenza fondamentale nel corpo. C’è una incoativa ma crescente diffusione dei Men’s Studies (cito solo alcuni tra quelli italiani: L’interiorità maschile, 2010; Modi bruschi, 2010; Uomini e corpi, 2009; Nel nome del padre, 2009; Per fare un uomo, 2008; Mascolinità all’italiana, 2007). Nel corso della storia, la pretesa di universalità maschile non ha stimolato la riflessione (individuale e collettiva) sul rapporto tra mascolinità e corpo: il modello rigido e stereotipato della mascolinità (con i ruoli di dominio, di aggressività e di subordinazione del femminile che si accompagnano) ha radici storico-culturali solide e ben ramificate. Il modello di soggettività maschile storicamente costruito si è fondato sulla rimozione del corpo, sull’emancipazione dai suoi condizionamenti. E con i connessi pregiudizi verso il femminile: i luoghi comuni e i preconcetti veicolati dal pensiero patriarcale ( come la gentilezza legata all’idea di maternage o la donna intelligente e pensante, ma brutta). Da qui lo spazio negato ( si veda Daniela Brogi, Lo spazio delle donne,2022), ridotto o nascosto da una narrazione maschile, che le donne devono oggi sempre più ritrovare nel dibattito pubblico, culturale, artistico, scientifico, sconfessando la naturalezza di una disuguaglianza ancestrale. In una società in cui la mascolinità è oggi più definita, la sfida educativa dell’essere all’altezza è davvero formidabile: estrema rilevanza assume il milieu di appartenenza e le esperienze vissute in un contesto culturale aperto alla pluralità di genere. Una mancata analisi dell’interiorità, una mancata autoriflessione sui modelli maschili, sulla visione della vita maschiocentrica e su quelli femminili ha portato, sul piano del progresso sociale (e non solo, anche intellettuale) e della cultura, a un’assoluta incapacità di confronto franco, aperto e dialettico fra questi modelli. È ora che si avvii questo cammino. Guardando all’ affermazione non di un genere, ma al far “viaggiare” i corpi attraverso qualsiasi genere e qualsiasi identità. E ciascuno incominci da sé.

Cosimo Laneve