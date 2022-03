I candidati alla carica di Sindaco di Taranto salgono a cinque

sindaco. Tra gli sfidanti del sindaco uscente Rinaldo Melucci c’è anche il senatore ed imprenditore salentino Eugenio Filograna. Già parlamentare della Repubblica dal 1996 al 2001, prima in quota a Forza Italia e infine all’Udeur, Filograna scenderà in campo a Taranto con il movimento “Autonomi e partite Iva”, del quale è presidente nazionale.

«La nostra lista è quasi completa, come quelle di altri movimenti civici tarantini che alle prossime elezioni correranno insieme a noi costituendo una nuova coalizione. Vogliamo dare una valida alternativa a tutti i tarantini, e sono tanti, che non si riconoscono nei due schieramenti in campo, centrodestra e centrosinistra, e nei loro candidati sindaco», afferma in proposito Giovanni Calò, commissario cittadino del movimento “Autonomi e Partite Iva”. L’obiettivo programmatico è quello di rappresentare «le esigenze e le aspettative di quel ceto medio che negli ultimi anni è impoverito, come gli imprenditori, gli autonomi e le partite Iva, ma anche gli insegnanti e gli impiegati, costretti a subire una assurda pressione fiscale, ora aggravata dagli aumenti del carburante e delle bollette che si ripercuoteranno sui prezzi di tutti i beni di consumo». A spingere per la candidatura a Taranto di Filograna sono stati il commissario regionale del movimento, Cristina Surico, il commissario provinciale Andrea Tieso, e il commissario nazionale, il martinese Antonio Pepe. L’obiettivo è quello di fare di Taranto un «laboratorio politico».

Pepe afferma infatti che “Autonomi e Partite Iva” «ha avviato contatti anche negli altri Comuni jonici in cui si voterà in primavera, tra questi sicuramente Martina Franca, per individuare un progetto nuovo di città: se il confronto non porterà risultati concreti, il Movimento è pronto a presentare alle elezioni una propria lista anche in queste realtà». Su un altro fronte, Walter Musillo, candidato della Grande Alleanza per Taranto, ha incontrato un’ampia delegazione del Movimento Cristiano Lavoratori, guidata dal presidente Francesco Boccuni. L’incontro è stato occasione per un confronto sui temi della prossima campagna elettorale che vede il MCL al fianco di Musillo. «Taranto – ha detto il candidato sindaco – deve rinascere davvero: dobbiamo essere in grado di costruire una città su misura dei cittadini, che garantisca uno stile di vita adeguato e non tralasci le periferie e un futuro migliore per i no stri ragazzi, spesso costretti a evadere altrove. Vogliamo una città che non debba scegliere fra salute, ambiente e lavoro. Questi sono i nostri obiettivi e per farlo abbiamo bisogno dell’impegno di ognuno di voi». Per Franco Boccuni, «Musillo è il sindaco ideale per la nostra città. È un uomo dai profondi valori, un politico competente e attento alle problematiche della comunità, nodi che l’amministrazione uscente non ha saputo sciogliere. La politica ha bisogno di persone appassionate come Musillo, capaci di dare a Taranto un futuro diverso».

In corsa per il seggio più ambito di Palazzo di Città, è anche il consigliere comunale uscente Massimo Battista, nella scorsa consigliatura eletto con il Movimento Cinquestelle e poi dichiaratosi indipendente per divergenze di vedute con il M5S sulla questione ex Ilva. Si presenta candidato sindaco con le liste “Una città per cambiare”, “Periferie al centro”, “Taranto città normale”. Negli ultimi giorni Battista è intervenuto sulla vicenda giudiziaria legata alla costruzione del nuovo ospedale San Cataldo. «È di questi giorni – dichiara Battista – la notizia che la Procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti del capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi e di Elio Sannicandro, commissario straordinario dell’Asset Puglia, in merito agli appalti relativi alla costruzione del nuovo ospedale San Cataldo. L’accusa è di false attestazioni in gara d’appalto. Ricordiamo che Elio Sannicandro, accusato in concorso con Stefanazzi di falso ideologico, è il referente unico per i prossimi Giochi del Mediterraneo, fidatissimo del Governatore Michele Emiliano che, attraverso di lui, potrà tenere il controllo sull’evento e sulle risorse finanziarie che saranno investite per realizzare strutture sportive necessarie o ristrutturare quelle esistenti, sia a Taranto che nelle altre province in cui si terranno i Giochi. Questo sarà il modus operandi nei prossimi anni?».

Altro candidato ufficialmente in campo è il giornalista Luigi Abbate. Il suo programma è tutto nel nome della lista che lo sostiene: “Taranto senza Ilva”. Obiettivo: «Disegnare un futuro diverso per la città di Taranto, senza le ciminiere dello stabilimento industriale. E anche senza alleanze con centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle». Ma a questa tornata elettorale si riaffaccia anche una vecchia conoscenza della politica tarantina: Antonio Fago, democristiano doc, già consigliere e assessore comunale tra gli anni ‘80 e ‘90. Per quel che è dato sapere, Fago avrebbe intenzione di costruire uno schieramento autonomo da centrodestra e centrosinistra con un paio di liste a sostegno di un candidato sindaco donna, a quanto pare individuato nel mondo della scuola. Si attendono conferme nei prossimi giorni. Così come si attende di conoscere l’orientamento di Gianni Liviano, Egidio Albanese e Piero Bitetti. Liviano nelle scorse settimane aveva ammesso: «Ogni scelta possibile ha delle controindicazioni e nessuna delle opzioni possibili ci convince e ci entusiasma».

In particolare, per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, ha chiarito di non gradire lo «strapotere» su Taranto del presidente della Regione, Michele Emiliano e la «egemonia barese» sulla città. Sul fronte opposto, non gli piace che la coalizione «anti-Melucci», sia «fortemente appiattita sul centro destra con una cultura e una storia che non ci appartengono». Le alternative: correre in proprio o saltare il giro. La decisione forse già nelle prossime ore. Attesa anche per le scelte dell’avvocato Egidio Albanese, inizialmente indicato come possibile candidato del centrodestra. Dopo che la scelta della “Grande Alleanza” è ricaduta su Musillo, anche la collocazione di Albanese col suo movimento “La voce di Taranto” è tornata in discussione. Tentato sia da centrosinistra che da centrodestra è infine Piero Bitetti, che però potrebbe anche tentare la carta di giocare in proprio, almeno al primo turno. Staremo a vedere.