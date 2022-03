Selezione del personale Amiu, parte il “soccorso istruttorio”

Selezione per il reclutamento di personale di Kyma Ambiente relativa ai bandi 2020 e rinviati causa Covid: sono i giorni dedicati al cosiddetto “soccorso istruttorio”. Si tratta della possibilità di integrare la propria domanda di partecipazione, per chi ha già provveduto ad inviarla. Sono partite le richieste di integrazione per il profilo “41 operatori ecologici addetti alle attività di spazzamento e raccolta rifiuti”. «Vista la grande mole di domande pervenute – spiegano da Kyma Ambiente – i nostri uffici stanno inviando comunicazioni via email ai candidati con l’iniziale del cognome dalla A alla C.

Successivamente saranno contatti gli altri candidati, sempre in ordine alfabetico. In vista delle prove selettive, l’azienda sta contattando tramite posta elettronica tutti coloro che hanno presentato una domanda incompleta, con inadempienze non gravi ma solo formali. Kyma Ambiente, nell’ambito della massima trasparenza, sta offrendo ai candidati la possibilità di sanare le proprie domande di partecipazione. Pertanto si invitano i candidati a controllare la propria casella di posta elettronica tradizionale e certificata. Il tempo a disposizione per integrare la domanda di partecipazione è di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Tutte le risposte inviate dopo questo periodo, non verranno prese in considerazione. Se qualche candidato avesse, nel frattempo, cambiato indirizzo email o pec, è pregato di contattare gli uffici di Kyma Ambiente all’indirizzo concorsi@ amiutaranto.com. Chi ha inviato la domanda completa e corretta non riceverà alcuna comunicazione. Si ribadisce che si tratta di concorsi banditi nel 2020, quindi purtroppo non è possibile inviare nuove candidature e il soccorso istruttorio rappresenta una possibilità per completare la domanda di chi ha già fatto richiesta di partecipazione entro i termini previsti».