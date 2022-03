Turismo, il tour di ascolto di Gianfranco Lopane

Apprezzamento diffuso e grande attenzione per il tour di ascolto che ha portato l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, nel comprensorio brindisino. Accompagnato dal consigliere regionale Alessandro Leoci, l’assessore ha avuto modo di confrontarsi con i sindaci delle amministrazioni locali e con gli operatori del settore. «Un piacere accogliere in provincia di Brindisi l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica – ha detto Leoci – qui come nel resto della Puglia tutte le nostre città hanno un grande appeal turistico, ognuna con le proprie meravigliose peculiarità, che occorrerà potenziare e valorizzare al meglio in ottica sinergica e innovativa».

Il tour ha toccato Ostuni, con alcune realtà imprenditoriali, come il Gruppo Nicolaus e il Palace Hotel, e poi Carovigno – tra i il Castello Dentice di Frasso, il centro storico e la Piazza ‘Nzegna – per programmare l’appuntamento di fine marzo con gli operatori locali, sulle prospettive turistiche dell’intera provincia, a partire dal volano offerto dalla candidatura della Città di Mesagne a Capitale Italiane della Cultura 2024. Per poi approdare a Fasano, dal cui contesto territoriale s’intende rilanciare la proposta attrattiva della destinazione Puglia dopo due anni di criticità causate dal Covid e dalla pandemia. Ad accoglierlo ed accompagnarlo nel Comune cuore del Distretto del Lusso i consiglieri del neonato gruppo Con, Leo Deleonardis e Donatella Fanizzi, che hanno organizzato, a Palazzo di Città, il convegno dal titolo: “Le infrastrutture turistiche: l’esperienza della Costa dei Trulli”, con i sindaci di Monopoli e di Fasano. A cui hanno aderito e partecipato numerosi operatori balneari e turistici del triangolo Fasano –Savelletri Torre Canne.

«Il turismo della Puglia continua a crescere, grazie all’impegno di sviluppare sinergie oltre i confini amministrativi – ha dichiarato Gianfranco Lopane – Valle d’Itria e Costa dei Trulli offrono, a tal proposito, esperienze in forte crescita sia come presenze che come investimenti». «La presenza dell’assessore al Turismo qui a Fasano – ha sottolineato Deleonardis – è un segno d’attenzione importante e ben recepito da imprenditori e cittadini. Molto utile, per cui lo ringraziamo, al percorso di coinvolgimento da noi tutti auspicato». Particolarmente apprezzato il piglio concreto manifestato dall’assessore: «Abbiamo condiviso che l’industria del turismo non si fa con le logiche di campanile, ma condividendo strategie e collaborando non solo nel pubblico ma anche fra operatori privati. Si fa investendo in nuovo personale, in alta formazione e in servizi più efficienti sotto il brand Puglia. In questa direzione anche il prossimo lavoro in Regione».