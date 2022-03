Castellaneta, «Sarò per voi un pastore con cuore di padre»

CASTELLANETA – “Nei miei colloqui con lui e nella modalità con cui ci ha guidati al Capitolo provinciale, ho fatto un’esperienza positiva di padre Sabino rispetto alla sua capacità di ascolto e alla profonda umanità. E’ un uomo di cultura e capace di stare nelle relazioni, diplomatico ma anche fermo e giusto. Saprà farsi amare dal popolo affidatogli”. Così il parroco di Cristo Re, padre Paolo Lomartire, frate francescano minore, riferisce del confratello padre Sabino Iannuzzi, nuovo vescovo della diocesi di Castellaneta, la cui nomina è stata annunciata sabato a mezzogiorno al clero castellanetano, convocato al centro pastorale “Lumen Gentium” da mons. Claudio Maniago, suo predecessore e attuale arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace.

A breve saranno fissate le date dell’ordinazione episcopale e dell’inizio del suo servizio episcopale. Padre Sabino, 53 anni ad agosto, nativo di Avellino, proviene da Vitulano (Benevento), dove ricopre l’incarico di rettore della basilica Ss.ma Annunziata e Sant’Antonio. Dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, il 23 settembre 1990 iniziò il noviziato; il 22 ottobre del 1994 emise la Professione solenne e fu ordinato sacerdote il 24 giugno del 1995. E’ stato, fra l’altro, Ministro provinciale dell’Ordine (dal 2007 al 2016; eletto per un primo sessennio nel 2007 e rieletto per un successivo triennio) e presidente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa (2015-2017), che raccoglie circa 8000 frati; in diocesi è stato delegato arcivescovile per le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali. Soltanto pochi giorni fa il Pontefice aveva chiamato un altro figlio di San Francesco alla guida di un’altra diocesi italiana: padre Mario Vaccari, quale nuovo ve scovo di Massa Carrara-Pontremoli. Per la cronaca appartiene alla famiglia francescana, ma dei frati cappuccini, l’arcivescovo emerito di Taranto mons. Benigno Luigi Papa.

Così padre Sabino ha salutato la diocesi di Castellaneta: «Mi sono ancora sconosciuti volti e storie. Le vostre. Imparerò presto a conoscervi ma già vi custodisco nel mio cuore. Conservo, però, ancora vivo il ricordo dei giorni trascorsi a Castellaneta (nel dicembre 2018) per il mio servizio di Visitatore generale alla Provincia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria dei Frati Minori di Lecce, in cui ebbi modo di incontrare il Vescovo, condividendo pur se brevemente il vissuto pastorale e la radicata dimensione caritatevole, e di apprezzare le bellezze naturali del territorio. Sono certo che sarà anche grazie alle vostre preghiere e alla vostra amicizia, nel vicendevole ascolto, che potrò essere un pastore con ‘cuore di padre’». Questo il commenti di Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta e presidente della Provincia Gugliotti, apparso sulla sua pagina facebook: “Una notizia che ci riempie il cuore di gioia, non vediamo l’ora di accogliere il nostro nuovo Pastore!!!”.

Così commentano, sempre sui social, i frati minori della Provincia di Lecce: “A fra Sabino il benvenuto nella terra dei due mari, del calore umano (e non solo…), della porta aperta all’accoglienza, delle mani profumate di terra, fra fratelli che come lui provano a fare la volontà di Dio con dedizione nel servizio e speranza certa nella Provvidenza”. Del nuovo vescovo parlano con entusiasmo i suoi confratelli. Padre Angelo De Padova, missionario in Albania, dice: “Un frate minore con cuore grande, umano, disponibile all’ascolto e vicino alla gente”; padre Daniele Pichierri, vicario parrocchiale alla San Pasquale di Taranto, aggiunge: “Ho avuto modo di conoscere il nuovo vescovo di Castellaneta nei suoi incontri di visitatore nei conventi francescani, è un vero frate francescano, uomo amabile, di grande umanità e cultura, sempre disponibile al dialogo, sono sicuro che sarà farsi amare anche qui da noi”. A Castellaneta il nuovo vescovo godrà della vicinanza e della fervida preghiera dei confratelli del convento di San Francesco, di cui è stato visitatore.

Angelo Diofano