Il nuovo centro polifunzionale sarà in piazza D’Angiò a Martina Franca

MARTINA FRANCA – Visione Comune interviene con la presidente e consigliera comunale Maria Marangi su un importante progetto dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ancona: il nuovo Centro polifunzionale in piazza D’Angiò. “Il movimento politico Visione Comune è orgogliosa di aver stimolato e partecipato, attraverso il suo direttivo e i rappresentanti in Consiglio comunale e in Giunta, alla rigenerazione urbana di Martina Franca, un processo destinato a migliorare significativamente la vivibilità”: dice la consigliera Maria Marangi.

“Il nuovo Centro polifunzionale rappresenta un esempio di programmazione e di buona Amministrazione del territorio – aggiunge Maria Marangi – un’opera resa possibile dalla capacità dell’Amministrazione comunale di rispondere alla call del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva a disposizione risorse inutilizzate dai Patti territoriali: quello del nostro Comune per il Centro Polifunzionale è l’unico progetto presentato da una istituzione pubblica, il che ci fa ben sperare che questo sarà approvato e finanziato nell’istruttoria che dovrebbe concludersi entro un paio di mesi. La nuova infrastruttura sarà realizzata sull’area dove oggi c’è il vecchio stadio “Tursi”: “il nuovo stadio al “Pergolo” – ha sottolineato Maria Marangi – consentirà di realizzare il Centro polifunzionale senza correre il rischio che il “Martina Calcio 1947” non abbia dove giocare le partite, anzi avendo finalmente uno stadio moderno e funzionale con tanti parcheggi per i tifosi».

La consigliera comunale Maria Marangi analizza poi i benefici della nuova opera: «il Centro polifunzionale rappresenterà, nello spirito dei Patti territoriali, un volano di sviluppo per le imprese martinesi, in particolare per le attività commerciali, come negozi e punti di ristoro, che troveranno posto nell’area coperta che ospiterà anche un urban center, un incubatore di imprese e un permanent store con sottostante parcheggio interrato”. Il progetto del Centro polifunzionale prevede anche spazi per esposizioni tematiche con copertura sistemata a verde e attrezzata, ampi parcheggi per la clientela e, infine, adeguati servizi igienici e un’isola ecologia per i rifiuti. “Queste attività commerciali permanenti e le aree attrezzate a verde – sottolinea Maria Marangi – aumenteranno la vivibilità e la socializzazione di questo quartiere di Martina Franca, una zona che il Centro polifunzionale libererà dagli annosi problemi di viabilità e parcheggi che tanto influiscono sulla quotidianità dei cittadini”. Al centro della nuova infrastruttura si verrà a creare una grande area all’aperto in cui potranno essere ospitati il mercato settimanale del mercoledì e altre sagre ed esposizioni, come quella di San Martino, liberando la viabilità dagli ingorghi che inevitabilmente si vengono a creare.In questa area all’aperto potranno anche essere ospitati – conclude – spettacoli, manifestazioni ed eventi che oggi non hanno una location adeguata, tanto che molti devono essere realizzati nell’Atrio Ateneo Bruni, anche in questo caso con problemi di parcheggio per i residenti”.