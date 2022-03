Carmen Giannattasio, “Liricamente affascinante” sul palco del Teatro Orfeo

Dopo il rinvio dell’appuntamento previsto in un primo momento a gennaio, il soprano Carmen Giannattasio giovedì, 10 marzo, alle 21.00, terrà un concerto al teatro Orfeo (in via Pitagora), accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. L’evento, intitolato “Liricamente affascinante”, è il dodicesimo in cartellone per la stagione orchestrale 2021-2022 dell’Ico tarantina, realizzata con la direzione artistica del Maestro Piero Romano. Prima del concerto, un ulteriore messaggio di pace lanciato dall’Ico Magna Grecia con l’invito rivolto a due artisti di statura internazionale: marito e moglie, Olexandr Semchuck, ucraino, e Ksenia Milas, russa. Un forte segnale di pace anche a sostegno della raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana.

IL CONCERTO

“Liricamente affascinante” è un appuntamento dedicato alla tradizione del canto lirico, con un programma che prevede l’esecuzione di alcune fra le più belle pagine di Verdi, Cilea, Puccini, Bizet. Carmen Giannattasio, punta di diamante nel panorama musicale internazionale, vanta un’agenda fitta di impegni nei più importanti teatri del mondo. Un’ascesa artistica iniziata nel 2002, con la vittoria del Concorso internazionale “Operalia” di Parigi, promosso da Placido Domingo. Da allora, il soprano ha conquistato critica e pubblico di tutti i più celebri teatri e spazi lirici del mondo: Comunale di Bologna, Fenice di Venezia, Arena di Verona, San Carlo di Napoli, Metropolitan Opera di New York, Royal Opera House, Deutsche Oper e Staatsoper di Berlino, Staatsoper di Vienna, Bolshoi di Mosca, Los Angeles Opera, Teatro Municipal di Santiago de Chile). In questa e altre occasioni, ha eseguito un repertorio ampio che include, oltre alla tradizione belcantistica italiana, anche Mozart, Verdi, Bizet e autori contemporanei.

«Carmen Giannattasio – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – per un concerto dedicato agli appassionati dell’opera lirica. Dopo Kurt Elling e il Carnival Party, in questa occasione torniamo nell’idilliaco perimetro della tradizione lirica, con capolavori senza tempo eseguiti da uno dei soprani più richiesti al mondo». «È un momento di grande amarezza – ha continuato Romano a proposito del messaggio di pace e dell’invito rivolto ai violinisti Olexandr Semchuck e Ksenia Milas – estremamente complicato per l’umanità intera per quanto sta accadendo nella vicina Ucraina con l’invasione di questo Paese da parte dell’esercito russo. Noi usiamo le nostre armi, quelle della musica, per far tacere azioni disumane; per questo motivo abbiamo insistito per avere nostri ospiti Semchuck e Ksenia Milas, due artisti di statura internazionale». La Stagione orchestrale 2021-2022 dell’ICO Magna Grecia è realizzata con Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero della Cultura, in collaborazione con Fondazione Puglia; Programma Sviluppo-Lavoro, informazione, welfare.

Questo il costo dei biglietti: poltronissima, euro 25,00; platea centrale e prima galleria, euro 20,00; seconda e terza galleria, euro 12,00. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi nr.28 (tel.: 3929199935) e in via Tirrenia nr. 4 (tel.: 099.7304422) oppure visitare il sito web orchestramagnagrecia.it.