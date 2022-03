Supereroe al Maya Orfeo Circo Madagascar

I supereroi nascono al Maya Orfei Circo Madagascar, a Taranto fino al prossimo 13 marzo, in viale Unicef. Sarà stata la magia del tendone, le luci, la musica, le risate dei bambini, gli occhi luccicanti del pubblico o qualche altra magia circense a far nascere questo supereroe. Giovanni Barletta, questo è il suo nome, dopo aver visto lo spettacolo del Madagascar Circus ha subito richiesto un incontro con la direzione del circo, esclamando: «Voglio regalare questa felicità alle famiglie più bisognose». E ha poi aggiunto: «Sono tante le mamme che, oggi, stanno attraversando momenti difficili e sappiamo che non c’è nulla di più doloroso per una mamma del privare i propri figli dei momenti di gioia e di allegria». Così, da questa splendida idea è stata scelta la data dell’otto marzo, giornata in cui si festeggia la Festa dedicata alla donna, per organizzare uno spettacolo ad hoc per tutte le famiglie più bisognose dei comuni limitrofi di Taranto e Brindisi, con inizio alle 17,30. Obiettivo dell’iniziativa: regalare due ore di spensieratezza e di sano divertimento.