Giovani talenti cercasi per il Requiem di Mozart

Per la realizzazione della messa da Requiem di W. A. Mozart in programma al Teatro Orfeo (in via Pitagora, 80) sabato, 23 aprile, l’associazione musicale “Arturo Toscanini” ha indetto una selezione per un mezzosoprano, un tenore e un basso. Per i cantanti solisti selezionati è, inoltre, prevista la possibilità di partecipare gratuitamente alla Masterclass di Canto lirico con Ricardo Tamura, tenore di fama internazionale Il bando è visibile sul sito dell’associazione Arturo Toscanini.

IL CONCERTO

Sarà una data da segnare in agenda quella del 23 aprile quando alle ore 20.30 il sipario dell’Orfeo si aprirà sul concerto organizzato dall’associazione “Arturo Toscanini” in collaborazione con il Teatrotarantino: l’evento unirà, in un’unica serata, l’inaugurazione della Nuova Orchestra della Puglia e la consegna del prestigioso Premio alla Carriera ad uno dei più grandi direttori d’Orchestra del panorama internazionale: Donato Renzetti. Definito il “maestro dei maestri” per aver formato generazioni di direttori d’orchestra in questi ultimi 35 anni, Donato Renzetti nella sua straordinaria carriera, ha diretto le più importanti orchestre del mondo come l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la London Philharmonic, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la RIAS di Berlino, la Dallas Symphony, l’Orchestra della RAI di Milano, Torino e Roma, la Filarmonia di Tokyo e tante altre. In occasione della consegna del Premio alla Carriera, verrà realizzato il Requiem, ultimo capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart, nel concerto di inaugurazione della Nuova Orchestra della Puglia, giovane realtà del panorama musicale nazionale diretta dal maestro Mariano Panìco, formata da musicisti provenienti da tutta Italia che lo scorso mese di novembre hanno sostenuto a Taranto le audizioni per entrare a far parte dell’orchestra e sono stati selezionati dalla commissione presieduta dal direttore onorario, Domenico Longo. Dunque, un concerto maestoso che vede la partecipazione di circa cinquanta elementi della Nuova Orchestra della Puglia, degli oltre trenta coristi del Coro Polifonico Arturo Toscanini e dei cantanti solisti per i quali è stato pubblicato un Bando di audizione con scadenza all’11 marzo, che sta raccogliendo adesioni e richieste da cantanti provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

La Nuova Orchestra della Puglia e il Coro Polifonico Arturo Toscanini sono i due ambiziosi progetti realizzati dall’associazione musicale “Arturo Toscanini” che grazie alla collaborazione con il Teatro Orfeo potranno andare in scena a Taranto per offrire ai cittadini un concerto dall’elevata qualità artistica che vuole trasmettere e condividere l’emozione di far parte di un importante momento di rinascita. Costo dei biglietti: platea e galleria I, euro 25,00; platea laterale e galleria II, euro 20,00, galleria III, euro 15,00. Prevendita presso il botteghino del teatro, on linesul sito www.teatrorfeo.it, presso Pausa caffè, in viale Trentino 5b/7 e presso Centro Copie tecnica 2M, in via Emilia 18/b. Infoline: 099:4533590 – 329:0779521