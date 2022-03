Nuovo album per Noreda Graves, regina del soul americana

La formidabile cantautrice americana Noreda Graves ha presentato il suo nuovo lavoro “Introducing Noreda” anche in Italia. Noreda è una vera forza della natura con in dono una timbrica vocale ed una musicalità unica. L’album è stato anticipato dal primo singolo “Slave” di cui è stato pubblicato anche il video https://www.youtube.com/watch?v=rAzMS3dKuQU; “Introducing Noreda” è composto da otto cover e i due inediti “Slave” e “Too bad”. Le cover di “Introducing Noreda” sono “Just kissed my baby”, “Kissing my love”, “Everyday I have the blues” feat. Luca Giordano Peter, “Love and happiness”, “I can’t breathe” feat. Luca Giordano, “Dr. Feelgood (love is a serious business)”, “Cleanup woman” e “Rock steady”. Cantautrice americana del North Carolina, Noreda Graves è una delle voci soul più apprezzate d’America; il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B e tra le sue influenze ci sono James Brown, Aretha Franklin e le Clark Sisters. Noreda ha iniziato a cantare in chiesa all’età di tre anni, ha imparato l’arte del canto dai suoi genitori e dai tanti musicisti di talento con cui è stata in contatto.

Nel 2004 ha partecipato ad un’audizione ad Harlem, New York, per diventare cantante dell’Harlem Gospel Choir: è stata subito accettata e meno di una settimana dopo ha iniziato il suo primo tour con Andre Rieu e l’Orchestra Johann Strauss. Nel 2008 Noreda si è unita all’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan come cantante e si è esibita al Blue Note di Milano per diversi concerti; è diventata un punto fermo per il coro riscuotendo un notevole successo. Nel 2017 ha deciso di dare una svolta e si è trasferita stabilmente in Europa e ha fondato la sua band in Italia, la Noreda and Her Band, completando il suo primo tour in Italia; nel 2019 Noreda si è esibita in Germania per il Günter Rohrbach Filmpreis e per il Deutscher Filmpreis a Berlino. Attualmente è in tour con la sua band composta da Glauco Di Sabatino (batteria), Walter Monini (basso), Fabrizio Ginoble (tastiere) e Riccardo Cancellieri (chitarra). Nel suo percorso artistico ha collaborato al fianco di grandi musicisti come Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, Mattie Moss Clark, The Clark Sisters, Timothy Wright, Marvin Winans, Richard “Mr. Clean” White, The Harlem Gospel Choir, Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson, Cedric and LeJuene Thompson, Aaron Neville & Andre Rieu and the Johann Strauss Orchestra. Noreda è attualmente impegnata nel tour europeo ed il 26 marzo si esibirà al Bravo Caffè di Bologna; la speranza è che possa arrivare anche in Puglia, magari proprio a Taranto.

Franco Gigante