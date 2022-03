Blitz antidroga “Saved Tenants”, sconti di pena per tre imputati

Blitz antidroga “Saved Tenants”, sconti di pena in Appello per tre imputati. Da sette anni e mezzo a quattro anni e mezzo per Luigi Agrosì, difeso dall’avvocato Angelo Casa. Da due anni e quattro mesi a un anno e otto mesi per Marianna Pignatelli e Anna Nigro. Le indagini, avviate nel mese di gennaio 2019 dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Taranto e coordinate dalla locale Procura, hanno fatto luce su un gruppo che operava nel capoluogo ionico, con epicentro tra via Dante e via Minniti, dedito ad una vasta e attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini concluse con il blitz “Saved Tenants” sono state avviata a seguito di diverse attività di polizia giudiziaria, con contestuali sequestri di droga e ripetute segnalazioni alla Prefettura di giovani assuntori sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, a ridosso delle abitazioni sulle quali si sono successivamente concentrate le investigazioni. Intercettazioni telefoniche, videoriprese servizi di appostamento e pedinamento hanno consentito ai militari di sgominare il gruppo. Le indagini hanno in particolare consentito di accertare una continua attività di spaccio di sostanze stupefacenti in un isolato del rione Borgo in cui, nonostante i numerosi arresti in flagranza, nel corso del tempo, di singoli spacciatori da parte delle forze dell’ordine, è stato difficile, svolgere mirate indagini antidroga, a causa di una fitta rete di vedette e di telecamere utilizzate per sorvegliare la zona. Per l’accusa sarebbero state circa 100 le cessioni di sostanza stupefacente al giorno da parte degli spacciatori con un introito stimato intorno ai tremila/quattromila euro.