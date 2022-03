Condannato a 7 anni per violenza sessuale

La seconda sezione penale collegiale del Tribunale di Taranto ha condannato un trentunenne residente nella provincia jonica a sette anni di reclusione per violenza sessuale ai danni della moglie ventiseienne. I fatti risalgono al 2017. La vittima si era costituita in giudizio assistita dagli avvocati Mario Calzolaro e Loredana Percolla. I due giovani si erano conosciuti su Facebook nel 2016. Il matrimonio, però, era durato poco: il 10 agosto del 2017 la giovane, con evidenti tracce di lesioni sul petto, si era rifugiata in lacrime presso la stazione di polizia locale del paese in cui abitavano, denunciando di essere stata picchiata dal marito e cacciata di casa.

Successivamente, la giovane, che era ospite in un centro di accoglienza contro la violenza, presentò denuncia contro il marito accusandolo di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale. Il procedimento per i maltrattamenti è ancora in corso dinanzi alla sezione monocratica del Tribunale. La vittima ha dichiarato che i primissimi tempi della relazione erano stati del tutto normali. Ben presto, però, il marito avrebbe rivelato ben altra personalià. La ragazza ha raccontato di essere stata costretta a vivere quasi segregata in un garage e obbligata a svolgere lavori pesanti ed umilianti. Il marito avrebbe abusato di lei e l’avrebbe picchiata.