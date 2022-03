Sparò al rivale, fa scena muta dinanzi al giudice

Ha fatto scena muta, dinanzi al gip, il 37enne arrestato dai carabinieri per aver ferito a colpi di pistola il rivale. A.N., ritenuto responsabile della “gambizzazione”, avvenuta il 16 settembre del 2020, ai danni del trentatreenne D.S., si è avvalso della facoltà di non rispondere. All’uomo, difeso dagli avvocati Marino Galeandro e Lorenzo Pulito, i militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Taranto hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di lesioni personali aggravate, detenzione e porto illegale di pistola ed esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico. Gli investigatori del Comando provinciale, al termine di una attività tecnica e attraverso l’esame dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona, hanno raccolto indizi di colpevolezza a carico del 37enne ritenendolo l’autore della “gambizzazione” avvenuta un anno e mezzo fa nel quartiere Tramontone. Secondo l’accusa A.N. per motivi passionali avrebbe teso un agguato al rivale ferendolo alla gamba sinistra con un colpo di pistola calibro 22.