Sei chili di droga in un palazzo nel rione Salinella

Scoperta piazza di spaccio al rione Salinella: sequestrati 6 chilogrammi di hashish. Ora i carabinieri danno la caccia agli spacciatori. All’interno dell’agglomerato popolare del quartiere, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio attuati già da settimane, è stata condotta una vasta operazione disposta dal Comando provinciale. I militari della Sezione operativa della Compagnia, nel corso di perquisizioni eseguite in alcuni stabili hanno rinvenuto, in un ripostiglio delle palazzine popolari diversi “panette” di hashish per un peso totale di sei chilogrammi. Nel corso delle perquisizioni è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, utilizzato dagli spacciatori.

Sono in corso indagini per identificare i pusher che hanno avuto nella disponibilità il carico di droga. “Il ripristino della legalità nelle vie di Taranto continua ad essere tra gli obiettivi prioritari della locale Compagnia Carabinieri- si legge in una nota del Comando provinciale- sono attuati rigidi e fitti controlli condotti nei confronti delle più note piazze di spaccio del capoluogo”. Nei giorni scorsi erano stati i carabinieri della Compagnia di Castellaneta e della Stazione di Laterza ad arrestare per illecita detenzione di sostanze psicotrope un 32enne, titolare di un circolo ricreativo.

Durante una perquisizione eseguita all’interno del locale, i militari hanno rinvenuto, in una scatola di plastica vicino al bancone, tre involucri di cellophane contenenti sei grammi di marijuana e sessantadue grammi di hashish suddivisi in due pezzi, nonché 390 euro, soldi ritenuti provento della attività illecita. Il presunto pusher è finito ai “domiciliari”.