Ordine degli Ingegneri, lascia Patronelli e arriva De Filippis

Si è riunito lunedì sera, nella sede di via Salinella, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto. All’ordine del giorno le dimissioni presentate dal presidente Giovanni Patronelli, alla guida degli Ingegneri dall’inizio della consiliatura. «Patronelli – si legge in una nota dell’Ordine – ha scelto di lasciare il suo incarico per ragioni di opportunità, alla luce dell’imminente campagna elettorale che lo vedrà direttamente coinvolto nella città capoluogo. Una scelta, quella di passare il testimone, apprezzata e condivisa dall’intero Consiglio che ha ringraziato il presidente uscente per il costante impegno profuso che ha trovato, in questo passo indietro di alto profilo istituzionale e professionale, il giusto finale di un importante e proficuo percorso comune».

Il Consiglio, lunedì sera, ha quindi rinnovato i suoi vertici. Il nuovo presidente, eletto con voto unanime, è l’ingegner Gigi De Filippis, già consigliere delegato alla Commissione Industria e alla Commissione Formazione del nostro Ordine. Con voto unanime, sono stati eletti alla vicepresidenza gli ingegneri Angelo Micolucci, consigliere delegato alla Commissione Urbanistica, e Claudio Murgia, consigliere delegato alla Commissione Ingegneria Forense.