Walter Musillo incontra i volontari dell’associazione E.R.A. Magna Grecia

Walter Musillo, candidato sindaco della “Grande Alleanza per Taranto” ha incontrato i volontari dell’associazione E.R.A. “Magna Grecia” (European Radioamateurs Association). Al centro del confronto, che si è svolto lunedì 7 marzo nella sede provinciale in via Monfalcone, le problematiche e le esigenze dell’associazionismo nel settore della Protezione Civile. Secondo il presidente Ascanio De Filippis negli ultimi anni, a causa della pandemia, sono aumentate disagio e povertà nella comunità ionica. Inoltre, De Filippis ha sottolineato il bisogno degli enti del terzo settore di maggiori risorse, come ad esempio sedi operative e sostegno per poter soddisfare le tante richieste di aiuto, in modo da operare sul campo in condizioni migliori, di quelle attuali. Le diverse istanze finora rivolte alle istituzioni locali non hanno ricevuto riscontro.

Musillo, che ha voluto conoscere nel dettaglio tutte le attività svolte dall’associazione, ha ribadito che nella sua campagna elettorale sarà fondamentale il confronto con quanti hanno specifiche competenze e possono offrire un contributo concreto per la definizione di un progetto che miri davvero al rilancio del territorio. «Non ho mai preteso – commenta – che le nostre idee siano quelle giuste o le uniche. Credo che ci sia sempre qualcosa da imparare da ogni cittadino, professionista o addetto ai lavori. Solo così il nostro programma potrà arricchirsi e dare risposte concrete alle richieste della cittadinanza. Credo davvero che una buona amministrazione, per migliorare, debba ascoltare e dialogare con tutti, nessuno escluso».