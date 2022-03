Verso le Amministrative, lista unica Pri – Psi a sostegno di Melucci

Due partiti storici come il Pri e il Psi si sono uniti per dare «una risposta valoriale a chi si sta allontanando dalla politica».

«Con la fine della “seconda Repubblica” (ossia quella del bipopulismo, del sovranismo e del trasformismo) si sente il bisogno di ritornare a un percorso diverso – si legge in una nota – quello sancito dai padri fondatori che, dalle macerie della seconda guerra mondiale, consentirono il boom economico. Con due partiti ricchi di storia e tradizione, le loro tante idee per un’Italia diversa, più equa e moderna, sarà possibile vivere in un Paese migliore, da consegnare con orgoglio alle future generazioni». A Taranto questa alleanza si materializza nella campagna elettorale per l’elezioni amministrative di primavera e il progetto sarà illustrato sabato 12 marzo alle ore 10.30, al Nautilus di viale Virgilio 2. In quella occasione saranno presentati i candidati consiglieri comunali della lista Pri-Psi, alla presenza del candidato sindaco del centrosinistra Rinaldo Melucci e dei segretari nazionali del Partito socialista Enzo Maraio e del Partito Repubblicano Corrado De Rinaldis Saponaro.