Partiti da Faggiano due furgoni carichi di aiuti per l’Ucraina

FAGGIANO – Partiti due furgoni carichi di aiuti per l’Ucraina Continuano come riferito nella scorsa settimana gli aiuti umanitari destinati all’Ucraina, provenienti dal versante orientale della provincia jonica. Insieme ad alcuni sindaci che per conto della propria comunità hanno già provveduto a questa forma di sostegno alla pace e a chi fugge dalla guerra, si inserisce a pieno titolo anche la cittadina di Faggiano. E’ sempre il sindaco Antonio Cardea a darcene notizia, precisando la stretta collaborazione in essere con la locale parrocchia retta dal nuovo parroco don Francesco Santoro. Anche qui parrocchia e Caritas hanno messo a disposizione la propria organizzazione e in alcuni casi, proprie strutture all’abbisogna, come appunto capitato a Faggiano dove municipalità e parrocchia stanno sostenendo insieme la raccolta fondi e generi alimentari effettuando il tutto presso la sede dell’asilo parrocchiale.

Come abbiamo già riferito da queste pagine, sembra sia in atto per questi scopi benefici una maggiore e migliore organizzazione e cooperazione tra ente civico e parrocchia entrambi in prima fila, come accaduto pure a Faggiano, con le varie Caritas locali disseminate nei vari Comuni. Il tutto sembra rispondere a un preciso appello lanciato anche dallo stesso Arcivescovo di Taranto il quale oltre alla preghiera, che è sempre indispensabile in questi casi, ha comunicato di muoversi con aiuti mirati per le popolazioni civili vittime della guerra e che la raccolta più raccomandata allo stato attuale è quella in denaro, che può essere inviata tramite bonifico bancario direttamente alla Caritas Diocesana di Taranto, usando il codice IBAN del suddetto ente. Nella speranza che, come disse l’amato don Tonino Bello, siano tutti i Costruttori di Pace ad avere la meglio in questo conflitto che ci è vicino, ma anche in tutti gli altri sparsi nel mondo.

Floriano Cartanì