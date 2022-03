L’Orchestra Tebaide celebra la donna al Teatro comunale di Massafra

MASSAFRA – Al Teatro comunale “N. Resta” (in piazza Garibaldi)mercoledì, 9 marzo, l’Orchestra Tebaide d’Italia celebra la donna con lo spettacolo dal titolo “Lasciatemi cantare”, titolo inserito all’interno della stagione concertistica “Armonie d’arte” promossa dall’associazione musicale Tebaide d’Italia.

LO SPETTACOLO

Scritto ed ideato dalla sceneggiatrice massafrese Raffaella Balestra, lo spettacolo vedrà impegnato il trio vocale femminile GIS, al suo debutto come formazione. Le tre donne Gisella Carone, Flavia De Bartolomeo e Ida Grasso con voci e caratteri differenti, unite dall’amore della musica, in “Lasciatemi cantare” proporranno alcuni dei brani più significativi della musica italiana, partendo dagli straordinari anni ’30 per giungere, poi, alla musica pop moderna.

Sarà eseguita una particolare selezione nella quale spiccheranno alcune grandi interpreti femminili come Mina, Rita Pavone, Caterina Caselli e Raffaella Carrà, tutte artiste che con la loro personalità e attraverso le loro interpretazioni hanno contribuito all’emancipazione della donna. «Sarà un percorso musicale attraverso il quale sarà esplorata l’evoluzione della figura femminile, dai primi decenni del secolo scorso fino all’ultimo Festival di Sanremo – ha spiegato Raffaella Balestra – I brani saranno collegati gli uni agli altri all’interno di uno show nel quale gli interpreti interagiranno tra di loro». Tutte le canzoni saranno suonate con arrangiamenti differenti dagli originali, innovativi e adattati dall’Orchestra Tebaide composta da una sezione d’archi di sedici elementi, da una sezione ritmica diretta dal Maestro massafrese Cosimo Maraglino, supportato da Michele Zingaro e Antonello De Bartolomeo. Ad impreziosire lo spettacolo, inoltre, ci sarà Luca Moschetti. l’attore interverrà nel corso della serata con vari contributi e, soprattutto, regalerà al pubblico un momento particolarmente toccante ed emozionante.

«La data è stata appositamente scelta per celebrare la donna. Ma marzo è anche il mese di Lucio Dalla, quindi non poteva mancare un richiamo alla sua arte. Così abbiamo scelto di ricordarlo non solo attraverso la musica, ma anche con un parte teatrale. Le sue parole, infatti, sono ancora attuali e ci possono aiutare a comprendere quello che è la storia dei giorni nostri». Ad arricchire la bellezza di questo spettacolo, al quale seguendo le normative anti Covid si potrà accedere esibendo il green pass rafforzato e utilizzando la mascherina FFP2, ci saranno gli abiti realizzati dalla costumista Lucia Tarasco. Apertura sipario prevista alle oreore 21:00. Ingresso a pagamento. Maggiori informazioni al numero telefonico 099:8801932.