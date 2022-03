Carmelo Pipitone live a Spazioporto

Carmelo Pipitone, il chitarrista siciliano dei “Marta sui Tubi”, venerdì 11 marzo presenta a Spazioporto (in via Foca Niceforo, 28) il suo ultimo album dal titolo “Segreto pubblico”.

CARMELO PIPITONE

Con i “Marta sui Tubi” Pipitone ha pubblicato 6 album in studio (Muscoli e dei nel 2003, C’è gente che deve dormire nel 2005, Sushi & Coca nel 2008, Carne con gli occhi nel 2011, Cinque, la luna e le spine nel 2013, Lostileostile nel 2016), un album dal vivo (Cinque, la luna, le spine e il live nel 2013) e una raccolta dei brani più importanti (Salva Gente, nel 2014). Preziose le collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Franco Battiato, Enrico Ruggeri e tappe importanti come il Primo Maggio a Roma, Italia Wave prima dei Placebo, le apparizioni legata alla fiction “Romanzo Criminale” e le prestigiose partecipazioni alla trasmissione “Che tempo che fa”. Nel 2009 riceve il Premio Insound come migliore chitarrista acustico. “Segreto pubblico”, il suo secondo album da solista, è un disco che vede nuovamente la produzione artistica di Lorenzo Esposito Fornasari, già al lavoro al fianco di Pipitone nel precedente “Cornucopia”, ed è stato anticipato dal singolo e video “Le mani di Rodolfo”. Musicista dalla creatività instancabile e dalla grande originalità compositiva, Pipitone ha fatto della potenza del suono e di un linguaggio ossimorico e viscerale i suoi marchi di fabbrica, consegnando, a due anni di distanza dall’esordio solista, 11 nuovi brani, ritratto del nostro lato oscuro. Inizio ore 21:30. Ingresso libero. Info: 099:2227218.