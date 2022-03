Scarcerati per vizio di forma, ma restano dentro

Blitz contro il clan Pascali: disposta la scarceraziome per vizio di forma ma restano dentro Ezio Verardi difeso dall’avvocato Pasquale Blasi e Francesco Tambone, assistito dagli avvocati Gaetano Vitale e Daniele Lombardi. II due, implicati nel procedimento della Dda di Lecce a carico del clan Pascali, durante l’esecuzione del provvedimento restrittivo erano stati trovati in possesso di armi (e droga per Verardi). Per entrambi erano state quindi emesse altre due ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte del gip presso il Tribunale di Taranto il quale successivamente si era dichiarato incompetente con trasferimento degli atti al Tribunale di Lecce su richiesta del pm della Dda salentina. Le misure cautelari dovevano essere confermate dall’autorità giudiziaria di Lecce. A seguito dell’eccezione e sollevata dai difensori degli indagati il gip di Lecce ha disposto la scarcerazione formale. Sia Verardi che Tambone, tuttavia, restano detenuti in virtù dell’ordinanza relativa al procedimento contro il clan Pascali.