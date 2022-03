Spacciavano nei locali della movida: due arresti

Tre arresti, per droga, tra il capoluogo e la provincia. In una prima operazione i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Taranto hanno fermato un ventitreenne e un ventisettenne, entrambi tarantini, con precedenti specifici, ritenendoli responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari del Comando provinciale impegnati in mirati controlli nei pressi di un noto locale notturno della movida tarantina, hanno fermato un’autovettura con a bordo due giovani tarantini i quali con i loro movimenti sospetti avevano attirato le attenzioni dei carabinieri. Infatti, prima della loro identificazione, i due erano stati notati dagli investigatori mentre avvicinavano diversi avventori. Il ventitreenne e il ventisettenne sono stati fermati, perquisiti e trovati in possesso di 24 dosi di ketamina, 21 dosi di mdma e 22 dosi di cocaina.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati un bilancino di precisione e la somma di 1.100 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti, i due presunti spacciatori, su disposizione del magistrato di turno della Procura jonica, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La seconda operazione antidroga è scattata ad Avetrana, nella notte tra martedì e mercoledì. I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Manduria hanno fermato un quarantaduenne avetranese, con precedenti di polizia, ritenendolo responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato notato, intorno alle due di notte, mentre passeggiava nel centro abitato in compagnia di un ventitreenne, anch’egli di Avetrana. I due sono stati fermati e perquisiti. Il quarantaduenne è stato trovato in possesso di 15 dosi confezionate di cocaina del peso di circa 8 grammi, che aveva nascosto negli slip, nonché della somma di 1.270 euro, soldi ritenuti provento dell’attività illecita. Il giovane che era con lui, un incensurato, è stato invece trovato in possesso di una dose di cocaina che, come da lui stesso dichiarato, era stata appena acquistata. La successiva perquisizione eseguita nell’abitazione del quarantaduenne ha consentito di rinvenire un ulteriore quantitativo di cocaina, circa 15 grammi, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. La sostanza stupefacente e il denaro sono sequestrati.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura tarantina, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere ai “domiciliari” in attesa della convalida del provvedimento. Il giovane che era con lui, sarà invece segnalato alla Prefettura di Taranto, per uso di sostanze stupefacenti.