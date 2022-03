Casartigiani incontra il comandante dei Carabinieri

Legalità, sicurezza, controllo del territorio e contrasto alla criminalità: questi i temi al centro dell’incontro che il direttivo di Casartigiani Taranto ha avuto con il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Gaspare Giardelli. Presenti il direttore di Casartigiani Rosita Giaracuni, il segretario provinciale Stefano Castronuovo, Giacinto Fallone e Antonello Pignatelli in rappresentanza del consiglio direttivo. «È stato un incontro proficuo – fa sapere Giaracuni – che è servito a presentare la nostra associazione e far conoscere la vasta platea di imprese artigiane della provincia di Taranto, illustrarne i punti di forza ma anche le tante problematiche delle diverse categorie produttive: dall’abusivismo, in particolar modo nel settore estetica e acconciatura, all’esigenza di una maggiore sorveglianza del territorio, dalla micro-criminalità al fenomeno dell’usura».

L’appuntamento è stato utile anche per fornire un quadro completo sulla situazione economica locale, anche alla luce della difficile crisi che attanaglia da più di due anni il territorio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, recentemente anche a causa dell’emergenza energetica. «Il comandante ha mostrato particolare sensibilità e grande attenzione alle esigenze di Casartigiani – spiega il segretario provinciale Stefano Castronuovo – e ha garantito massima disponibilità nella condivisione di nuove e migliori forme di collaborazione tra l’arma e le imprese artigiane. Siamo certi che il dialogo con le forze dell’ordine contribuirà a migliorare la vivibilità del territorio e offrirà maggiori opportunità di sviluppo dell’imprenditoria locale»