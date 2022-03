«È online il nuovo Portale Tributario del Comune di Taranto che permette ai cittadini di usufruire di diversi servizi con maggiore semplicità, senza doversi muovere da casa propria. Un risparmio quindi di tempo e denaro e l’approntamento di un dialogo informatico più facile e tendenzialmente più giusto». Lo comunica Vincenzo Cardellicchio, commissario straordinario del Comune di Taranto. Il portale tributario dell’amministrazione comunale è accessibile dalla sezione “Servizi on line” – “Gestione Tributi” del sito istituzionale tramite il collegamento a https://www.comune.taranto.it/ servizi-online. Il portale è suddiviso in sei sezioni: ”Estratto Conto”, per visionare lo stato di riscossione dei vari tributi ed eseguire il pagamento della rata. ”Posizione Tributaria”, per consultare nel dettaglio, per singolo anno di imposta, la dichiarazioni Imu, Tasi, Tari.

”Le mie istanze”, per consultare tutte le informazioni legate all’immobile selezionato ”Calcolatrice Imu/Tasi”, per inserire manualmente le informazioni catastali di un immobili e calcolare l’imposta comunale. ”Pagamenti”, per effettuare il versamento dovuto. ”Istanza di rettifica o annullamento” di un atto. «Un plauso – conclude il prefetto Cardellicchio – all’impegno degli Uffici comunali che hanno così realizzato un importante ed ulteriore passo in avanti nel rapporto tra Comune e cittadini-utenti basato sui canoni fondamentali della reciproca fiducia, della collaborazione e della trasparenza per il raggiungimento di una sempre migliore efficienza amministrativa».