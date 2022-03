Gal Magna Grecia, dodici sindaci incontrano l’assessore Pentassuglia

GROTTAGLIE – Il Gal Magna Grecia promuove un confronto ntra i dodici sindaci del territorio e l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia. Domani, venerdì, 11 marzo, alle ore 16 a Grottaglie, nel Palazzo De Felice, in piazza Santa Lucia, si terrà l’assemblea dei sindaci del Gal Magna Grecia. Alla riunione, coordinata dal presidente del Gal Magna Grecia Luca Lazzàro, prenderà parte l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia. L’incontro vedrà, dunque, la partecipazione dei dodici sindaci (Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, Statte, Leporano) aderenti al Gal. “Il territorio rappresentato conta circa 120mila abitanti della provincia di Taranto e una estensione di 407 chilometri quadrati- si legge in una nota stampa del Gal Magna grecia- al centro: la digitalizzazione e la svolta ecologica del territorio e le opportunità introdotte dai regolamenti relativi al periodo di programmazione della politica di coesione 2021/2027 – Fondi FESR e FSE+ la cui dotazione finanziaria verrà destinata alla promozione della coesione sociale, economica e territoriale per paesi e regioni meno sviluppate”.