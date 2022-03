Getta l’hashish in mare: preso dalla Polizia

Lancia in mare una busta con più di un chilo e mezzo di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volante, mentre transitavano con l’auto di servizio sul Lungomare, hanno notato sul marciapiede un giovane che, a passo svelto e con un fare estremamente sospetto, si stava dirigendo verso Corso Due Mari, tenendo fra le mani una busta di plastica. I poliziotti che, sin da subito hanno riconosciuto il ragazzo in un 23enne tarantino con alle spalle numerosi precedenti penali soprattutto in materia di droga, hanno deciso di procedere ad un controllo. Scesi dall’auto gli hanno intimato di fermarsi, ma il giovane per tutta risposta ha iniziato a correre con il chiaro intento di sottrarsi al controllo e all’altezza della Monumento al Marinaio, ha deciso di disfarsi della busta di plastica che aveva tra le mani, lanciandola al di là della ringhiera e facendola cadere nelle acque del canale navigabile. La sua fuga è durata altre poche decine di metri.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Nei minuti successivi gli agenti, anche grazie alla collaborazione di un pescatore che con la sua barca era nel canale navigabile, sono riusciti a recuperare la busta di plastica lanciata dal fuggitivo rinvenendo al suo interno tre grossi involucri sigillati conm nastro d’imballaggio e contenenti cinque panetti di hashish. Recuperata la sostanza stupefacente, il 23enne è stato accompagnato negli uffici della Questura per tutti gli accertamenti del caso. E’ stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il gip gli ha poi concesso i “domiciliari” accogliendo la richiesta dell’avvocato Maria Letizia Serra. Il pm aveva chiesto il carcere. L’hashish per un peso di circa un chilo e 600 grammi è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.