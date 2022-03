Morselli: «Acciaierie, nessun esubero». Aumenta la produzione a Taranto

Acciaierie d’Italia “non ha dichiarato esuberi” mentre “chiede tempo per concentrare le risorse su importanti investimenti come il rifacimento dell’altoforno 5 – che sfrutterà il gas – e il forno elettrico”. Sono parole che vengono attribuite a Lucia Morselli, ad di Acciaierie d’Italia: l’ex Ilva è infatti stata al centro di un incontro tra azieda e sindacati che si è tenuto a Roma, nella sede di Confindustria nazionale, incentrato sull’avvio della trattativa per la cassa integrazione straordinaria per un anno per 3.000 dipendenti, di cui 2.500 a Taranto.

“Non abbiamo intenzione di farci intimorire da cio’ che succede in siderurgia o da cio’ che succede nel mercato dell’acciaio. Noi non dichiariamo esuberi e non ne chiediamo: ci serve il tempo di recuperare cio’ che è andato perso. I fatti sono che non si parla di esuberi ma di sospensioni temporanee” è quanto Morselli avrebbe dichiarato, rivolgendosi ai sindacati, aggiungendo poi che gli investimenti sul nuovo forno elettrico saranno avviati in quest’anno anche se “forse è più urgente rifare l’altoforno 5”, il più grande d’Europa, spento da marzo 2015. Morselli si è soffermata anche sul delicatissimo passaggio atteso a maggio, quando lo Stato dovrebbe salire in Acciaierie d’Italia al 60 per cento. Un percorso, però, che appare in salita: “Se è possibile comprare dai commissari, allora i soldi ce li mette Invitalia. Questo è il meccanismo. Ma le condizioni per l’acquisto non si manifestano perchè legate al dissequestro”. Sul futuro della stabilimento tarantino, e non solo, pesano anche le incertezze legate alla guerra scoppiata in Europa, tra Russia e Ucraina. Già qualche giorno fa, collegato al quadro delle incertezze, fonti vicine all’azienda avevano del resto evidenziato come il gas fosse diventato “un grosso problema”.

Prima dell’incontro, Francesca Re David, segretario generale Fiom Cgil, entrando nel palazzo di Confindustria di viale dell’Astronomia aveva sottolineato che “la cassa straordinaria è uno strumento collegato a un piano industriale e prevede una riorganizzazione. Noi però ci troviamo in una grande difficoltà perchè la discussione ancora aperta, ancora tutta per aria, sugli assetti proprietari tra Governo e Mittal, rende la cosa ancora più complicata”. Proprio Re David aveva segnalato che quello in Confindustria rappresenta “un primo incontro ma è chiaro che non ci puo’ essere accordo che prevede esuberi. Nel 2018 noi abbiamo firmato un accordo che prevedeva zero esuberi”. Per Re David, con Acciaierie d’Italia “raramente abbiamo incontri, quando li abbiamo avuti, sono stati di maniera”. Il segretario Fiom ha parlato di “un tavolo che viene continuamente cambiato, modificato, con tutte le criticità che ci sono e che i nostri delegati ci riportano a partire da vogliamo capire – ha concluso – se ci vengono date le prime risposte che sinora nessuno ci ha dato”.

A vertice concluso, Roberto Benaglia (Fim Cisl) ha parlato con i giornalisti: “Abbiamo avuto chiarezza non sul piano industriale del futuro, ma su come andrà il 2022: un anno di investimenti, di ripresa dell’attività produttiva, di aumento della produzione. Buone notizie che però non devono rimanere sulla carta”. Benaglia ha aggiunto che si passerà da quattro a cinque milioni di tonnellate di produzione, confermando come l’azienda abbia garantito che non ci saranno esuberi. Da qui la richiesta, ha chiarito il leader Fim, di “ridurre i numeri della cassa integrazione”, anche perchè “Taranto non soffre la mancazanza di materie prime”. Il prossimo incontro è in programma al Ministero, ma sono possibili dei passaggi anche nei singoli siti produttivi. Il siderurgico tarantino appare quindi in parziale controtendenza rispetto ad un panorama economicoproduttivo difficile. “Non possiamo più attendere: scarseggiano materiali e gli impianti di produzione stanno chiudendo. Occorrono subito misure per calmierare i prezzi e compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese, altrimenti i cantieri del Pnrr anche per carenza di materie di prime si fermeranno tutti”.

È l’allarme lanciato dal Presidente Ance, Gabriele Buia, alla luce del peggioramento delle condizioni del mercato delle costruzioni delle ultime settimane. “Da tutti i territori stiamo ricevendo il grido di allarme delle nostre imprese che da Nord a Sud denunciano una situazione ormai fuori controllo, con prezzi alle stelle e materiali introvabili. Emergenze che le misure varate finora non possono in alcun modo arginare”, continua il presidente dei costruttori. Negli ultimi giorni, infatti, i prezzi dei materiali di costruzioni che già erano pressoché raddoppiati nell’ultimo anno sono ulteriormente schizzati. In particolare, risultano ormai praticamente irreperibili se non a costi insostenibili bitume, acciaio e alluminio e tanti altri ancora. A peggiorare ulteriormente le cose il macroscopico rialzo di gas e carburante che sta mettendo in ulteriore difficoltà il trasporto dei mezzi e la gestione delle consegne. “Nonostante l’assessore Piemontese abbia più volte promesso un celere aggiornamento del prezziario regionale, fermo al 2019 – aggiunge Nicola Bonerba, presidente Ance Puglia – finora nessuna novità. Peraltro, le clausole di revisione dei prezzi nei bandi per opere pubbliche contenute nel decreto ‘Sostegni ter’, oltre a essere insufficienti a compensare gli aumenti registrati, non sempre vengono inserite nei bandi. Se non intervengono misure a livello nazionale e regionale immediatamente, il settore delle costruzioni in Puglia rischia il tracollo; il primo segnale del circolo vizioso in atto è il crescente numero di gare per opere pubbliche che stanno andando deserte”.