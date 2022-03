Oggi, venerdì 11 marzo, alle ore 18.30 nel salone della Biblioteca Marco Motolese del Centro Polivalente Giovanni Paolo II (via Lisippo 8, Tamburi Taranto) organizzato dall’associazione Marco Motolese, Club per l’Unesco Taranto in occasione dell’inaugurazione dell’anno sociale 2022, si terrà l’incontro su “Donne insieme… per la Pace”. “…un’occasione per rimettere a fuoco l’amore per il prossimo, che ha tanti volti di donne…” Le presidenti delle Associazioni coinvolte, racconteranno le esperienze di solidarietà a favore dell’Ucraina. Coordinerà i lavori Carmen Galluzzo Motolese, presidente dell’associazione Marco Motolese e del Club per l’Unesco di Taranto, seguiranno poi gli interventi di Sara Lanotte del Gruppo Donne per la Città; Anna Rano, presidente provinciale Unicef Taranto; Anna Fiore, presidente Croce rossa Italiana comitato Taranto; Silvana Melli, presidente Soroptimist Club Taranto; Rossella Suatomi Teodori, presidente Club TreEmme Mogli Ufficiali Marina Militare, e infine Sabrina Vitiello, presidente onoraria e madrina Club TreEmme Taranto. Ospiti d’onore l’Arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, e il direttore della Caritas Diocesana, don Nino Borsci. Intermezzo musicale a cura del Conservatorio “Giovanni Paisiello” Taranto. Prenotazioni al 3495035488, partecipazione con green pass e uso mascherina