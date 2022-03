Acli, il presidente nazionale a Taranto

Sarà il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, a concludere il 27° congresso provinciale di Taranto, sabato 12 marzo. I lavori, che partiranno alle ore 9, nella cornice del Relais Histò San Pietro sul Mar piccolo (via Santandrea sulla circummarpiccolo), avranno come tema conduttore “Progettiamo il futuro: le Acli modello di cittadinanza attiva”. «Ci permettiamo di ricordare – spiegano gli organizzatori – l’utilizzo di mascherine ffp2 e di portare il green pass. Da parte nostra garantiremo, come da protocollo ministeriale anticovid, il distanziamento tra tutti coloro che interverranno».