Il Battaglini ospita studenti e docenti di Polonia, Turchia e Portogallo

“Valichiamo ogni confine per costruire il sogno di Kant: una “pace perpetua” fra tutti i popoli. Parlando una stessa lingua: l’inglese”. Anche quest’anno, dal 7 all’11 marzo, il Liceo Battaglini ospita una delegazione di studenti e docenti provenienti da Polonia, Turchia e Portogallo, nell’ambito del progetto Erasmus K229 dal titolo “Cross borders with English”.

L’idea progettuale nasce dal desiderio di sperimentare l’uso della lingua inglese fuori delle aule scolastiche per creare un ponte di comunicazione e di amicizia tra tutti gli studenti del mondo. Il Liceo Battaglini crede fortemente nella opportunità offerta dalla lingua inglese per valicare i confini più lontani e sentire di appartenere ad un unico grande popolo, abbattendo l’ostacolo linguistico che costituisce, di solito, la più difficile barriera. Solo comunicando e conoscendosi si possono eliminare pregiudizi reciproci, combattere gli stereotipi culturali e arricchire le proprie vite di valori umani e sociali che possano permettere una completa formazione, davvero “cosmopolita”, dei nostri giovani. Il progetto prevede scambi di ospitalità tra studenti. Sino ad ora è già stata svolta la prima mobilità dal 13 al 19 Febbario 2022 ad Akhisar in Turchia, dove cinque studenti del Liceo sono stati accolti dagli studenti della scuola partner “Fevzi Keskinoglu Anadolu Lisesi”, insieme a studenti provenienti dalle altre due scuole partner: “Agrupamento de Escolas de Viela” (Portogallo) e “Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 7” (Polonia). Gli studenti del Liceo Battaglini attendono con ansia i ragazzi stranieri, con i quali si è già stabilito un rapporto di amicizia e di fratellanza, oggi più che mai necessario nel difficile frangente che attraversa il nostro continente europeo.

I giovani dimostrano sempre più – spesso superando tanti adulti – quella maturità sociale e culturale che nasce dal grande desiderio di conoscere, di aprirsi a nuove esperienze, di dare intensità alla propria esistenza, di cui il progetto Erasmus di sta sempre più dimostrando strumento e opportunità formidabile. L’unità europea parte dalla storia e dal pensiero prima ancora che dalle istituzioni: solo così la vita di un popolo può crescere e affermarsi dentro gli sforzi politici ed economici che pure sono necessari. Parlare la stessa lingua comincia a realizzare il sogno di vivere con lo stesso cuore.

