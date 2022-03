«Olio d’oliva in crisi: la soluzione c’è, ma la politica è in ritardo»

giornalista, parlamentare, tra i più importanti dirigenti Rai degli anni ’90, scopritore del genere fiction (a lui si deve la messa in onda di Beautiful), oggi Giampaolo Sodano è un affermato imprenditore nel settore oleario. Non un imprenditore qualsiasi, ma presidente dell’Associazione Mastri Oleari. All’olio ha dedicato libri e persino un film. In questi giorni è ospite a Enoliexpo, la rassegna delle tecnologie per la produzione di olio e vino che si tiene alla Fiera del Levante, a Bari, dove nel pomeriggio di venerdì 11 marzo parlerà delle prospettive dell’olio di oliva. Lo abbiamo intervistato.

Onorevole Sodano, siamo in Puglia, terra di ulivi, olive e olio, da anni tuttavia afflitta dal flagello della Xylella. La crisi dell’olio d’oliva è però più generale. Possiamo provare a ipotizzare quale potrà essere il destino di questa produzione così importante per il nostro Paese?

Bisogna partire da una riflessione critica su quanto accaduto negli ultimi decenni in Italia. La data dalla quale si è partiti è il 1960, quando Confindustria e Coldiretti con i rispettivi presidenti Costa e Bonomi e con la regia politica della Democrazia Cristiana, riuscirono ad ottenere la legge istitutiva dell’olio extravergine di oliva. L’obiettivo era quello di dare maggiore valore alle olive e maggiore remunerazione per l’olivicoltore. Era una legge fatta per valorizzare la qualità dell’olio di oliva.

Bene, cosa è successo da allora?

Le cose sono cambiate con l’ingresso della Spagna nella Comunità Europea. Chiese ed ottenne il sostegno ad un preciso progetto: dismettere le attività sostenute dalle multinazionali americane, che prima della guerra avevano spiantato gli ulivi e coltivato semi di girasoli, e tornare a piantare ulivi, in particolare in Andalusia. Per questo la Spagna incassò finanziamenti a fondo perduto dall’Europa. Per realizzare questo progetto utilizzarono tecnologie più evolute: piante più piccole per produzioni più intense. Così in un ettaro sono arrivati a coltivare duemila piante, mentre in Italia con i vecchi metodi in un ettaro non ci sono più di 250 piante.

La concorrenza spagnola è quindi la causa della crisi?

È una delle cause. L’Europa non ha finanziato solo la Spagna, ma anche gli altri Paesi, Italia compresa, dove però si coltiva con i vecchi impianti. Si è allora verificato questo: si andava al frantoio e si diceva: “Ho dieci quintali di olive, tu scrivi che sono 20 così prendiamo più soldi e ce li dividiamo”. Un sistema, questo, cresciuto con la connivenza delle autorità pubbliche e delle associazioni di categoria, tutti d’accordo a spartirsi la torta. Ma la quantità di olio prodotto restava comunque bassa, e come se non bastasse si doveva fare i conti anche con i paesi emergenti come la Tunisia e altri del nord Africa. Oggi la Tunisia produce la stessa quantità di olio dell’Italia ma a costi minori e sul mercato si presenta con prezzi più bassi.

Quindi Spagna e Tunisia sono due pericolosi concorrenti.

Non solo. Aggiungiamo che le politiche, peraltro giustissime, di contrasto all’immigrazione clandestina hanno previsto aiuti agli agricoltori tunisini per incentivarli al lavoro in casa propria. In pratica, con una norma del governo Dini è stato deciso l’acquisto da parte dell’Italia di stock di olio tunisino. Bisogna poi considerare i premi all’imbottigliamento, che hanno fatto nascere in Italia decine e decine di aziende di confezionamento: il vetro arriva dall’Ucraina, l’olio dalla Tunisia e il tutto viene venduto a 2,90 euro al litro. Ma c’è ancora un altro fattore da considerare.

Quale?

L’invasione dell’olio di semi lanciato sul mercato da multinazionali come Unilever, per anni il più grande produttore di olio di semi, fatto in Ucraina. Tutte queste politiche hanno determinato il crollo dell’olio italiano. Da anni facciamo fatica enorme ad arrivare a 300mila tonnellate di extravergine. Eravamo il primo paese al mondo, ora siamo al livello di Tunisia e Grecia, la Spagna è arrivata a 1,6 milioni di tonnellate. Il prezzo, sul mercato internazionale, lo fa ovviamente la Spagna. Il primo olio venduto negli Usa è quello spagnolo. Questo significa che il prezzo dell’olio italiano non può salire. Quindi o si abbandonano gli ulivi o si espiantano e si piantano le nocciole che sono più remunerative, cinque volte più delle olive.

Una crisi piuttosto complessa. Quale può essere la risposta italiana?

La produzione di qualità. Le spiego: da una particolare estrazione da olive sane e ben coltivate ottengo un prodotto ad alta concentrazione di vitamina E. Una caratteristica che qualifica l’extravergine come immunonutriente. Questo non lo dico io ma una ricerca dell’Università di Bologna. E su questo aspetto io stesso sto facendo verifiche col reparto di medicina generale del Policlinico di Rona, grazie al professor Violi. Faccio un esempio: l’olio ad alta concentrazione di vitamina E, impiegato nella cioccolata al posto del burro, consente al diabetico di mangiare la cioccolata e abbattere la glicemia. Lo stesso dicasi per la frittura di pesce.

Bene, cosa serve per realizzare questo tipo d produzione?

Occorre un alto tasso di professionalità del mastro oleario. Ci vogliono conoscenze scientifiche, il mastro non può essere solo uno spremitore di olive, bisogna istituire una scuola per professionalizzare i mastri, così come è successo per gli enologi quando abbiamo voluto lanciare sul serio il vino italiano. Sono venuti fuori fior di professionisti.

Cosa si aspetta per istituire questo percorso di professionalizzazione?

Lo strumento in teoria ci sarebbe già: la legge della Regione Puglia del 2014 che prevede due anni di corso di formazione per “firmare” l’olio da parte del mastro con l’accompagnamento di relativa scheda tecnica.

Siamo nel 2022, sono trascorsi otto anni…

Quella legge fu approvata all’unanimità, ma per fare la delibera che istituiva l’albo dei mastri ci hanno impiegato due anni e così siamo arrivati nel 2016. Da allora, però, non sono mai stati fatti i corsi.

Perché?

Perché si discute sui parametri da stabilire per chi deve fare i corsi. All’albo siamo iscritti appena in ottantacinque, perché le iscrizioni furono chiuse dopo soli trenta giorni. Furono iscritti i mastri che producevano olio già da un certo numero di anni. In Puglia, poi, c’è un solo istituto che può fare i corsi professionali. È mai possibile? Ora l’assessore Donato Pentassuglia, che a suo tempo firmò la legge, si sta impegnando per aprire finalmente i corsi. Speriamo che sia la volta buona.

Enzo Ferrari

Direttore responsabile