Risorse per le bonifiche, la posizione di Melucci

«Quel che sta accadendo alle bonifiche del Mar Piccolo è la cronaca di un disastro annunciato». Lo afferma Rinaldo Melucci, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per la coalizione Ecosistema Taranto 2022. «La riprogrammazione delle risorse previste all’interno del Cis, confermata dalla sottosegretaria del Mite Vannia Gava, è la conferma dell’opera di smantellamento avviata sulle politiche di rigenerazione ambientale avviate in questi anni. Il lavoro del commissario Vera Corbelli, infatti, è diventato improvvisamente inutile di fronte alla necessità di acquisire ulteriori elementi riguardanti la contaminazione dello specchio d’acqua. Lo dice la sottosegretaria Gava, che è bene ricordare è espressione della stessa Lega che ha remato contro il salvataggio delle risorse destinate alle bonifiche all’interno del “milleproroghe” e che si propone di governare la città a fianco di chi afferma che la decarbonizzazione sia una favola – evidenzia Melucci – È l’ennesima prova del danno enorme inferto alla città con il commissariamento: con il governo cittadino in carica, avremmo opposto un netto rifiuto alla riprogrammazione».