Droga e armi sul lungomare

Armi e un carico di droga in pieno centro. Sotto sequestro otto chili e mezzo di sostanza stupefacente, una pistola e munizioni. Ora i carabinieri stanno dando la caccia alla banda che aveva nascosto le armi e la droga. Sono stati i militari della Sezione operativa della Compagnia di Taranto, nella serata di mercoledì, ad ottenere un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di un secondo sequestro nel giro di pochissimi giorni. Dopo l’operazione scattata nel rione Salinella, dove sono state rinvenute diversi “panetti” di hashish per un peso di sei chilogrammi, mercoledì i carabinieri del Comando provinciale, nel corso di perquisizioni eseguite nel quartiere Borgo, sul Lungomare hanno rinvenuto e sequestrato 8 chili e trecento grammi di marijuana, 200 grammi di hashish, una pistola semiautomatica, marca Walther calibro 9×21, con matricola limata, 30 cartucce calibro 9×21 e un caricatore di riserva.

Nel corso del blitz è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione. L’operazione antidroga non è stata casuale ma è scattata dopo serrati controlli avviati per contrastare un fenomeno che risulta in ascesa. Da tempo il nascondiglio della mala era sotto osservazione da parte degli investigatori, i quali solo nella tarda serata di mercoledì hanno deciso di intervenire prima che l’ingente quantitativo di droga e la pistola fossero spostati da quel nascondiglio divenuto oramai scomodo. I frequenti andirivieni di persone sospette avevano attirato l’attenzione dei carabinieri della Sezione operativa. Ora proseguono le indagini per far cadere nella rete la banda che aveva nascosto la droga e la pistola sul lungomare. La sostanza stupefacente sarà analizzata dal Lass del Comando provinciale mentre l’arma sarà inviata al Ris di Roma per essere sottoposta ad una perizia balistica che accerterà se sia stata utilizzata durante episodi criminosi avveuti in città. “Il ripristino della legalità nelle vie cittadine continua ad essere tra gli obiettivi prioritari della locale Compagnia Carabinieri, che sono attuati anche tramite rigidi e fitti controlli condotti nei confronti delle più note piazze di spaccio del capoluogo – si legge in una nota del Comando provinciale- e proprio nel prosieguo dei servizi di controllo del territorio attuati già da settimane, è stata condotta l’operazione avviata per prevenire e reprimere gli endemici fenomeni criminali e di illegalità diffusa che affliggono il capoluogo jonico”.