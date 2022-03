Intervento dell’ex vicesindaco di Leporano in vista delle amministrative

LEPORANO – “Tra qualche mese la nostra comunità, salvo l’incognita rinvio causa covid, sarà chiamata all’elezione del rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Le ultime vicende politiche ci hanno portato verso una gestione provvisoria dell’Ente con la nomina di un commissario prefettizio che, purtroppo, ha prodotto ben poco per il bene dei nostri cittadini. Abbiamo assistito ad una gestione prettamente ordinaria e tecnica della macchina amministrativa, trascurando le priorità e gli obiettivi programmatici politici da perseguire per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”. Questo è il commento dell’avvocato Filippo Pavone, già vicesindaco e assessore, primo degli eletti nella lista “Progetto Comune” guidata da Vincenzo Damiano.

“Questa volta – continua Pavone – non possiamo sbagliare e soprattutto non dobbiamo assolutamente prestare il fianco a chi pensa che gestire la cosa pubblica sia un gioco o, ancora peggio, un talent show. Amministrare una comunità è qualcosa di serio e vuol dire assumersi delle responsabilità nell’esclusivo interesse della collettività. Il nostro Comune è stato spesso teatro di incomprensioni politiche che hanno comportato, cosi come è accaduto negli ultimi 10 anni, lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. I cittadini meritano rispetto e non possono più assistere a questi giochi di palazzo. Leporano ha bisogno di stabilità, serenità amministrativa, di buon governo e soprattutto di gente che vuole bene alla propria comunità. Mai come in questo momento storico è necessario mettere insieme persone motivate, giovani innovativi e competenti per guidare il nostro paese. Serve capacità amministrativa e dialogo per poter intercettare risorse economiche da investire sul territorio nei diversi ambiti e dare risposte concrete ai cittadini. Penso ai fondi del Pnrr, alla riqualificazione del centro storico, alla ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole, ad una gestione dei rifiuti più efficace ed efficiente, al decoro urbano, ad una maggiore attenzione alle periferie, alle strategie per incentivare il commercio locale, l’agricoltura e il turismo. Abbiamo davanti a noi delle sfide importanti da cogliere – ha concluso l’ex vicesindaco Filippo Pavone- e non possiamo più perdere tempo”.