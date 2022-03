Dante e il diritto nello studio di Leonardo Terrusi

Nella collana “Biblioteca di cultura giuridica” dell’editore Cacucci di Bari è apparso di recente uno studio di Leonardo Terrusi, con prefazione di Pietro Curzio, dal titolo “Onde convenne Legge per fren porre”, sottotitolo “Dante e il diritto”. Intanto, va detto che Leonardo Terrusi insegna Filologia e Linguistica italiana presso l’Università di Teramo, dopo aver insegnato per diversi anni lettere italiane e latine nel Liceo Orazio Flacco di Castellaneta, continuando quella nobile tradizione, una volta in auge, che vedeva affermarsi a livello accademico valorosi docenti che si erano formati e distinti nei licei nazionali. Lo studioso affronta una materia non molto approfondita negli studi danteschi e, lungi dal proporre una trattazione esaustiva dell’argomento, si è posto l’obiettivo di “individuare, nella Commedia innanzitutto, temi, percorsi o anche singoli elementi che siano implicati con il diritto, la legge, la giustizia… Diritto di oggi, diritto di ieri, secondo una direzione esplorativa che si muove su un asse identità / alterità, guardando a ciò che del ‘diritto in Dante’ possa apparire ancora attuale, ma allo stesso tempo a ciò che invece appartiene a un altro orizzonte, in un confronto tra passato e presente, tra diritto medievale e diritto moderno”. Questa prospettiva di lavoro ci immette in un sapiente percorso, non privo di erudite escursioni, all’ interno del quale è possibile individuare temi di grande rilevanza come quello del diritto, della giustizia, della legge, dei rapporti tra potere statale e potere religioso.

L’opera si articola in una quindicina di capitoli o paragrafi che, talora nella loro brevità, contengono sinteticamente ma densamente le analisi, le esplorazioni condotte dall’ autore, ed offrono materia per riflettere e guardare le cose in un’ ottica diversa, per cui la dimensione ‘giuridica’ si associa a quella storica e più propriamente letteraria. Terrusi non manca di dare il giusto spazio ai temi della giustizia umana e di quella divina. La prima è ancorata al complesso delle leggi che regolano la vita sociale e i rapporti interpersonali, anche se spesso mancano gli idonei reggitori di stato che sappiano applicarle e fare scorrere le cose nei binari della legalità, dell’ ordine e della correttezza.

La seconda, quella divina, imperscrutabile, alla quale tutto è soggetto, ha un valore e un peso preponderante nell’ ottica dantesca che distingue tra realtà storica e realtà metastorica. Oltre che divina, la giustizia illustrata da Dante è ‘retributiva’, in quanto Dio, che è Giustizia Amore e Sapienza, ha il potere di infliggere pene o donare ricompense agli uomini a seconda del loro agire sulla terra. E il viaggio che Dante racconta nella Divina Commedia è la perfetta raffigurazione dell’itinerario che conduce l’uomo dalla giustizia umana alla giustizia divina, e cioè dal peccato alla redenzione. Non a caso l’ oltretomba dantesco è sorretto, come è stato giustamente sottolineato, da una impalcatura giuridica per cui i premi e i castighi sono distribuiti in base alla osservanza o meno delle regole e all’adesione alla volontà divina. A tal proposito Terrusi parla di un vero e proprio penitenziario : “l’ esempio più eclatante della ‘impalcatura legale’ è sicuramente rappresentato dalla struttura immaginata da Dante per l’ aldilà e l’ Inferno in particolare, e dal complesso ma ordinatissimo sistema che vi regola la distribuzione dei dannati e la tipologia delle pene cui sono sottoposti”.

Le categorie e le pene dantesche si connettono, su un piano generale, con una vasta tradizione precedente (classica, ebraica, cristiana) e con la letteratura visionaria medievale, anche se bisogna sottolineare che Dante, in virtù della sua forza creativa, rielabora e trasfigura in maniera originale la materia precedente. Anche la visione politica di Dante trova il giusto risalto in quella che è nota come ‘teoria dei due soli’ e che è sviluppata, oltre che nella Commedia, nel Convivio e nel De Monarchia. Dante è convinto che quello religioso e quello politico siano due poteri legittimi e di pari dignità : il primo preposto alla sfera spirituale e il secondo a quella materiale, ma entrambi finalizzati nel disegno divino alla conquista della felicità. Spesso però si ve rificano prevaricazioni e sconfinamenti, da cui derivano fratture, tensioni e conflitti, che recano dolori ed ambasce di non poco conto. Altri aspetti particolari, fra i tanti, sono affrontati da Terrusi con acume e profondità tra considerazioni critiche e originali approcci metodologici : ad es. Dante vendicatore?, Dante giudice, Dante diffamatore, Dante imputato e una bella pagina è dedicata alla indimenticabile storia d’ amore e di morte di Francesca e Paolo (l’ inversione dei nomi è voluta dall’ autore per ragioni che è interessante scoprire) in cui fa giustizia di molti luoghi comuni e di altrettante inesattezze. Insomma, questo lavoro di Leonardo Terrusi merita la debita attenzione anche perché è lontano da certa facile retorica che, nel VII centenario della morte del Sommo Poeta, abbonda in non poche pubblicazioni, per cui è esente da quel ‘danteggiamento’ che si traduce in un ‘danneggiamento’ di Dante, come rilevato da Alberto Casadei.