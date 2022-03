Aldo Moro rivive con Massimo Cimaglia

MARTINA FRANCA – Massimo Cimaglia sarà Aldo Moro nello spettacolo di Salvatore Tomai dedicato allo statista vittima delle Brigate Rosse in programma sabato, 12 marzo, sul palco del Piccolo Teatro comunale “Valerio Cappelli” (in vico II Giuseppe Testa, 16), per la stagione teatrale del Comune di Martina Franca, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il pubblico assisterà ad un evento che punta a un modo nuovo di fare teatro: la parte recitata miscelata all’interazione con le produzioni video. Filmati d’epoca e scene appositamente girate si alterneranno, infatti, all’esibizione sul palco. Per gli spettatori, una serata che ripercorre attraverso molteplici emozioni i 55 giorni della prigionia di Aldo Moro. La regia del lavoro teatrale, intitolato “Aldo Moro: una vita per la democrazia compiuta”, è firmata dallo stesso Cimaglia.

LO SPETTACOLO

Video storici, recitati e interpretazione “live”: lo spettacolo, che ha girato i teatri in tutta l’Italia, torna nella sua regione di origine in una veste completamente inedita. Oltre agli attori, i pugliesi Cimaglia, nelle vesti di Moro e Alessandro Calamunci Manitta che interpreta il carceriere, verranno proiettate scene recitate e video storici che ricostruiscono quanto accaduto nel 1978. Il filo conduttore è un memoriale “ideale” di Aldo Moro basato sugli scritti autografi relativi ai giorni del sequestro e su lettere, discorsi e articoli di giornale. La scena teatrale, volutamente scarna e simbolica, distingue due spazi: una sorta di gabbia di legno che rappresenta il luogo claustrofobico della prigionia e un tavolo in cui sono raccolti elementi passati alla storia come la Polaroid, la macchina da scrivere e il registratore delle Brigate Rosse. Rispondendo alle domande del brigatista, Moro ripercorre la sua vita rievocando i luoghi della sua formazione, indica le radici di quella visione di futuro, di quella “democrazia compiuta” che è l’utopia per cui egli si è messo in gioco come uomo pubblico e come cristiano. La consulenza artistica è di Barbara Gizzi, le musiche di Andrea Paciletti, le scene di Paolo Iraci e i costumi di Daniele Ucciero.

TARANTO, CROCEVIA PER STORIA E NARRAZIONE

Massimo Cimaglia rinnova l’impegno per la sua terra di origine e per il prossimo spettacolo si amplifica: «Come noto, Aldo Moro ha vissuto a Taranto dai 7 ai 18 anni, l’età della sua formazione. Da tarantino, l’emozione è davvero forte – commenta l’attore – Il mio contributo per questi luoghi è sempre finalizzato a parlare del territorio e delle storie che lo attraversano. Abbiamo cercato di far vivere non solo la figura istituzionale, ma soprattutto i pensieri più intimi di Moro, la sua fragilità, i suoi dubbi di uomo». L’attore tarantino ha da poco concluso le riprese della serie “Circeo”, regia di Andrea Molaioli, che sarà trasmessa su Rai Uno e tornerà a girare in Puglia per la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri. Successivamente sarà tra i protagonisti di “Edipo Re”, diretto da Robert Carsen, nel Teatro Greco di Siracusa.

INCONTRO CON GLI ATTORI

Prima dello spettacolo, alle ore 17.30, con ingresso libero, ci sarà un incontro con il pubblico dal titolo “Moro: un politico attuale?”. Presenti il professor Mimmo Amalfitano e gli attori Massimo Cimaglia e Alessandro Calamunci Manitta. Modera Ottavio Cristofaro, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. L’evento è prodotto da Terra Magica Arte e Cultura; apertura sipario prevista alle ore 21:00. I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Sono previste riduzioni per studenti, giovani fino ai 26 anni e over 65. Sconti anche per altre categorie. È possibile acquistare i biglietti la sera dell’evento al botteghino del Teatro Informazioni ai numeri 0804113121 – 3284860906. Si accede con Green Pass e mascherina ffp2 nel rispetto delle norme anti Covid.