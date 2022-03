«Taranto, un laboratorio per la cultura euro-mediterranea»

«Senso di appartenenza, amore per la patria, desiderio identitario di costruire una Nazione in cui ogni cittadino possa amare indefessamente le proprie Istituzioni. Giuseppe Mazzini, illustre antenato, il cui 150° anniversario di morte è ricorso proprio il 10 Marzo, riassume gli ideali appena declinati, rappresenta per giovani repubblicani come me un modello cui tendere, al quale ispirarsi nell’assolvere i propri doveri al fine di realizzare una politica scevra da meri interessi partitici, che sappia costruire e non distruggere, inclusiva, solidale e rispettosa dell’alterità».

E’ quanto scrive Roberto Bovenga, Candidato Repubblicano al consiglio comunale di Taranto per la Lista Socialisti e Repubblicani.

«Stiamo attraversando – prosegue Bovenga – una particolare epoca storica in cui i giovani troppo spesso sono stati costretti ad abbandonare sogni e legittime aspirazioni. Il fenomeno di sfiducia, traducibile nella preoccupante tendenza che caratterizza la partecipazione giovanile alla vita politica, merita profonda attenzione.

Nelle mie esperienze, i giovani concittadini tarantini palesano a gran voce il desiderio di rappresentare il motore propulsivo di un reale cambiamento che abbia a cuore la comunità tutta. Appaiono ragionevoli le domande volte alla ricerca di una realtà cittadina che risponda in via concreta ai bisogni dei cittadini tra cui non è possibile escludere l’efficientamento del piano urbanistico, il decoro urbano, ed ancora la viabilità cittadina.

Particolarmente a cuore di noi tutti è il tema della cultura, il cui sviluppo garantirebbe di tornare a rendere giustizia alla nostra città, alla nostra bellezza ancora nascosta. Negli anni abbiamo perso molteplici occasioni per agevolare il nostro percorso di crescita lavorativa e culturale. Le proposte di riqualificazione del teatro Verdi da destinare alle scuole, quale laboratorio dello sviluppo dei percorsi artistici o il ripristino dell’ex mercato coperto strutturato quale luogo di aggregazione e valorizzazione della cultura alimentare mediterranea sono certamente alcune delle idee lodevoli proposte dal PRI. Vi è di più, reputo sia imprescindibile provvedere all’intercettazione delle fasce giovanili presenti sul territorio con modalità innovative ed originali. Sarebbe di certo opportuna una implementazione dei centri e degli spazi ove i giovani possano interagire e sviluppare il proprio percorso di crescita personale in uno spirito di solidarietà e leale collaborazione. Il borgo jonico, nelle persone dei propri giovani cittadini ha messo in luce nel corso del tempo la presenza all’interno del tessuto sociale di moltissimi talenti. È basilare non desistere dall’intento di promozione di progetti che abbiano il fine ultimo di promuovere la creatività in un percorso di sviluppo di abilità e talenti.

Auspico una maggiore presenza di corsi per l’acquisizione di conoscenze informatiche di base e di eventi formativi propedeutici all’accesso al lavoro. Trovo parimenti essenziale il potenziamento dei preesistenti servizi di counseling ed orientamento, il cui ruolo agevolerebbe le carriere di tanti giovani e garantirebbe nel contempo alle aziende di arruolare nel proprio organico risorse valide e motivate.

Nutro la speranza e sono incline a lavorare per la realizzazione e la trasformazione del polo tarantino in un epicentro aperto, multiculturale e prospero di opportunità. La creazione di un laboratorio euro-mediterraneo, punto d’incontro di differenti identità, nel rispetto degli irrinunciabili valori della Repubblica, rappresenta l’obiettivo verso cui tendere, l’ambizione da assecondare ed il tema sul quale lavorare.

La ripartenza deve avvenire favorendo il connubio cultura – lavoro, nel rispetto della sostenibilità economica ed ambientale.

I giovani Tarantini sono certo, sapranno rispondere ancora una volta con unità, coraggio e dedizione alle sfide che attendono la nostra meravigliosa città».