Paziente deceduto, medico a giudizio e farmacista assolto

Medico rinviato a giudizio e farmacista assolto. Si è conclusa così l’udienza preliminare sulla vicenda di un paziente deceduto in seguito ad una broncopolmonite bilaterale ritenuta la conseguenza di cause provocate da una non corretta assunzione di un farmaco. In seguito alla morte del paziente, sono finiti sotto processo il suo medico di base e un farmacista. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’uomo ha assunto il medicinale su prescrizione di un centro specialistico che gli ha consigliato alcuni cicli di terapia con l’intervallo di alcuni giorni nell’assunzione del farmaco e, soprattutto, con un esame di controllo di alcuni valori del sangue da effettuare prima di procedere al ciclo successivo.

Da quanto emerso dalle conclusioni della consulenza del medico legale Marcello Chironi, la polmonite bilaterale sarebbe stata la conseguenza di una notevole riduzione dei globuli bianchi e dei globuli rossi riconducibile ad una non corretta assunzione di un farmaco per la cura della amiloidosi col coinvolgimento di più organi. A quanto pare, nel procedimento non sarebbe stato sufficientemente chiarito se le analisi prescritte siano state effettuate e se il paziente sia stato adeguatamente informato su quanto indicato dal piano terapeutico. Questi aspetti saranno oggetto del dibattimento poiché il medico è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Taranto Francesco Maccagnano. Deve rispondere di omicidio colposo e anche di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in quanto, sempre secondo le ipotesi accusatorie, avrebbe prodotto davanti al gup documentazione relativa al farmaco priva di una parte e quindi ritenuta falsa. Invece, nei confronti del farmacista, che ha scelto di essere giudicato con l’abbreviato, il gup ha emesso sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo “per non aver commesso il fatto”. I figli si sono costituiti parte civile nel procedimento tramite l’avvocato Fausto Soggia. Il farmacista era difeso dall’avvocato Diego Maggi e il medico dall’avvocato Marina Venezia.