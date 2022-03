Tentano il furto in un supermercato e aggrediscono i dipendenti: due arresti

Rubano in un supermercato e aggrediscono i dipendenti: arrestati dalla Polizia di Stato Gli agenti delle Volanti sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi di un supermercato in via Falanto dove i dipendenti, in grossa difficoltà, avevano segnalato la presenza di due uomini i quali, dopo aver preso prodotti alimentari dagli scaffali, erano usciti dalla barriera delle casse senza pagare. I due, entrambi di origini africana, alle rimostranze del personale che aveva chiesto di restituire i prodotti alimentari, sono andati in escandescenza e hanno danneggiato gli arredi dell’esercizio commerciale. Hanno anche minacciato i presenti e aggredito il direttore del supermercato.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due, particolarmente agitati probabilmente per aver bevuto alcolici, hanno sferrato calci e pugni anche dopo che che i dipendenti erano riusciti, con fatica, a spingerli fuori dall’attività commerciale. Proprio sul marciapiede, uno dei due, il più esagitato, ha sferrato calci e pugni contro le vetrate del supermercato, mandando in frantumi quella in via Falanto. Il tempestivo arrivo delle Volanti ha scongiurato il peggio. Uno dei due brandiva la piantana di un ventilatore in struttura metallica, con quale ha cercato di colpire gli agenti derella Questura. Con non poche difficoltà, i poliziotti hanno fermato i due uomini sul marciapiede antistante il negozio e, dopo alcuni concitati momenti, sono riusciti ad avere la meglio sui presunti ladri, riuscendo ad immobilizzarli e a renderli inoffensivi. Gli agenti, nonostante la strenua resistenza, sono riusciti a far entrare i due all’interno dell’auto di servizio e ad accompagnarli negli uffici della Questura.

Le fasi d’identificazione hanno consentito di accertare che i due, uno gambiano e l’altro maliano, senza fissa dimora, annoveravano numerosi precedenti per furto e ricettazione. Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria per la convalida, i due uomini sono stati dichiarati in arresto perché ritenuti responsabili di violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentata rapina impropria. Al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati presso la locale casa circondariale. La merce portata via dagli scaffali è stata restituita ai responsabili del supermercato.