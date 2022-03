Ilva in as, in 200 protestano a Bari

In 200, arrivati da Taranto, hanno protestato sotto la sede della presidenza della Regione Puglia per chiedere “una presa di posizione decisa da parte della Regione sul futuro dei dipendenti ex Ilva in As, circa 1.500”: così Franco Rizzo, coordinatore Usb. I manifestanti hanno bloccato il lungomare a sud di Bari; alla protesta hanno partecipato anche i lavoratori e le lavoratrici della Sanitaservice, delle mense ospedaliere e dell’appalto manutenzioni Asl.

“Chiediamo risposte – ha detto Rizzo – la politica deve dare risposte alle esigenze delle persone. Sino ad oggi abbiamo sentito solo proclami, oggi non ce ne andremo sino a quando non avremo risposte concrete”. L’Usb chiede quello che “a Genova fanno già da anni, chiediamo che i lavoratori del Sud abbiano pari diritti e opportunità rispetto a quelli del Nord”. I 1.500 operai sono in cassa integrazione dall’autunno del 2018, Usb chiede impiego in lavori di pubblica utilità e corsi di formazione per trovare una nuova collocazione nel mondo del lavoro. Da parte sua, la Regione Puglia assicurerà 10 milioni di euro per un progetto pilota che consentirà ai 1500 cassintegrati di essere impiegati in lavori di pubblica utilità a disposizione dei Comuni. Soldi che, spiega Rizzo, “permetteranno di ottenere una integrazione che non si sostituisce ma si affianca alla cassa integrazione. Questo progetto accompagnerà i cassintegrati fino al reinserimento a pieno regime in fabbrica, cosa che ci sembra remota”.

Solidarietà ai lavoratori è stata espressa da Paolo Castronovi, segretario cittadino Psi di Terra Jonica: “Non è tollerabile che Acciaierie d’Italia non si esprima sul futuro di questi lavoratori, in cassa integrazione dall’autunno del 2018, che, con le loro famiglie, oggi sono costretti a vivere in un limbo irreale”. Il consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma, ha “voluto esprimere la mia vicinanza ed il mio sostegno ai lavoratori che stanno vivendo un momento di grande preoccupazione per il loro futuro: i dipendenti dell’ex Ilva, delle Sanitaservice e coloro che sono occupati da anni nelle mense ospedaliere della nostra Regione. E’ una fase drammatica per tutti e noi non possiamo che condividere la richiesta che rivolgono alle istituzioni: vogliono risposte”. Intanto, si avvierà il 16 marzo prossimo l’esame della procedura di Cigs avviata da Acciaierie d’Italia il 1 marzo scorso per 3 mila lavoratori, di cui 2.500 nel sito di Taranto. Ad aprire il tavolo il ministero del Lavoro che ha convocato l’Ex Ilva, Confindustria Taranto, Genova e Alessandria, oltre a Fim Fiom Uilm Usb, Uglm e Fismic.

“L’azienda ha affermato che non intende dichiarare esuberi nel momento in cui conferma importanti investimenti per Taranto che riguardano il rifacimento dell’altoforno 5, la messa a regime della produzione dell’altoforno 4, la costruzione di un forno elettrico ed il consolidamento degli impianti a valle della fusione (acciaierie, treni nastri e laminazione). Tutto ciò dovrà essere verificato insieme al piano industriale, agli investimenti, e alle missioni produttive e ai livelli occupazionali per ogni stabilimento con il coinvolgimento dei due Ministeri interessati: per queste ragioni restano molti nodi irrisolti” hanno dichiarato Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom- Cgil e responsabile siderurgia.