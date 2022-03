Emergenza Covid, controllati green pass nei locali commerciali

I carabinieri della Compagnia di Martina Franca proseguono nei controlli finalizzati a rafforzare il concetto di “sicurezza percepita”. I militari dell’Arma, nel centro abitato di Grottaglie hanno implementato l’attività di controllo del territorio con servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di assembramento e della violazione delle misure urgenti di contenimento dell’emergenza da Coronavirus. Ai servizi hanno preso parte sia i reparti dell’Arma territoriale come la Sezione radiomobile, la Sezione operativa, la Stazione di San Giorgio Jonico, la Stazione di Martina Franca, la Stazione di Grottaglie e la Stazione di Montemesola, sia le cosiddette specialità come il Nucleo cinofili di Modugno.

Nel corso dell’attività, al fine di far rispettare la normativa relativa al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, i carabinieri hanno proceduto al controllo di tre locali commerciali, situati a Grottaglie, verificando la validità di 39 green pass. Durante il servizio sono stati, inoltre, istituiti tre posti di blocco a doppio senso di marcia, nei pressi della villa comunale, in via Martina e lungo via Monteiasi. I carabinieri hanno controllato 57 autovetture, identificato 70 persone ed elevato 18 multe per mancato uso della cintura di sicurezza e per uso del telefonino cellulare durante la guida.