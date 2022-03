La musica che unisce: stasera il concerto

C’è attesa per il concerto “La musica che unisce” che sabato, 12 marzo, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova vedrà protagonista la National Chamber Orchestra Kyiv Soloists, la formazione musicale bloccata in Italia in seguito ai gravi fatti bellici esplosi, 17 giorni fa, in Ucraina. L’invito ufficiale alla formazione musicale ucraina è stato rivolto da Confindustria Taranto, Orchestra della Magna Grecia e dall’Arcidiocesi di Taranto, in collaborazione con Comune di Taranto, Ministero della Cultura e Regione Puglia. Prima del concerto è previsto l’intervento dell’arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. Bloccati in Italia e privi di risorse economiche, i diciotto musicisti della formazione intendono riabbracciare al più presto le proprie famiglie (isolate da qualsiasi tipo di comunicazione): continuare a suonare per sostenersi economicamente e finanziarsi il viaggio di ritorno in Ucraina è, per loro, l’unica strada percorribile. «Tra le tante storie legate alla guerra – ha spiegato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – questa grave situazione la sentiamo particolarmente affine alla nostra sensibilità: vogliamo sostenere questi amici musicisti ucraini attraverso questo evento. Il concerto che si svolgerà a Taranto (un secondo evento lo abbiamo organizzato a Matera, nella Chiesa del Cristo Re, patrocinio dell’Arcivescovado e del Comune di Matera) offre l’occasione per raccogliere fondi per consentire ai musicisti ucraini di superare l’emergenza contingente e poter tornare in Ucraina a riabbracciare le famiglie e a difendere la libertà».

IL PROGRAMMA MUSICALE

Durante il concerto la National Chamber Orchestra Kyiv Soloists eseguirà: Tommaso Albinoni (Concerto per oboe in Re minore, Op. 9, n. 2), Myroslav Skoryk (Melody), Maxim Berezovsky (Sinfonia in C maggiore), Antonio Vivaldi (Concerto per oboe in La minore Rv 461), Nino Rota (Concerto per archi), Raffaele Bellafronte (Concerto n. 3 per oboe e archi). Inizio della serata previsto per le ore 20,00. Costo del biglietto: dieci euro (biglietto facoltativo). Offerte libere, con possibili donazioni anche attraverso il sito www.omgucraina.it o mediante bonifico sul seguente IBAN: IT 31 K 05387 15802 000043054647. Sulla raccolta fondi l’Orchestra Magna Grecia fornirà la dovuta informazione nella massima trasparenza, comunicando le cifre raccolte e versate, come specificato, all’agenzia che segue e coordina le attività artistiche dell’orchestra ucraina. Evento nel pieno rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19 con obbligo di Green pass e mascherine Ffp2. Maggiori informazioni telefonando ai numeri 392:9199935 e 099:7304422. Sito: orchestramagnagrecia.