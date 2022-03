Fermato per un controllo minaccia di morte i carabinieri: arrestato

Nel corso dei servizi di controllo del territorio attuati dal Comando Compagnia Carabinieri di Taranto, gli uomini della Sezione Radiomobile Carabinieri di Taranto hanno tratto in arresto un 53enne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi penali, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Pulsano. Tra i reati contestati all’uomo oltre alla violazione degli obblighi derivanti dalla stessa misura di prevenzione, gli sono stati contestati anche i reati di resistenza ed oltraggio a P.U.

In particolare, i militari notando che l’uomo si aggirava in via Garibaldi, hanno deciso di procedere a un controllo di polizia, ma all’invito a seguirli in caserma, lo stesso è andato su tutte le furie offendendo e minacciando di morte i militari. Una volta in caserma il 53enne ha proseguito con la sua condotta oltraggiosa avventandosi contro i carabinieri che bloccandolo lo dichiaravano in stato di arresto. L’uomo è stato poi condotto nella locale casa circondariale jonica.