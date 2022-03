La cucina quaresimale del cuoco ecclesiastico Bockenheym

Dopo le follie del Carnevale, e in preparazione della Settimana santa e della Pasqua di resurrezione, il popolo cristiano osservava (oggi molto meno, quasi per niente) un periodo penitenziale di quaranta giorni, la Quaresima, caratterizzato da un modo di vivere austero (erano banditi anche gli spettacoli, e da qui il superstizioso rigetto del colore viole da parte degli attori, perché viola è il colore dei paramenti sacerdotali in Quaresima, quando le rappresentazioni erano vietate e quindi gli attori facevano la fame) e da un regime alimentare molto rigido, che escludeva non solo le carni ma anche gli alimenti di origine animale, uova latte e derivati del latte (con curiose eccezioni in alcuni periodi).

La sistematizzazione del codice alimentare risale al IV secolo (lo stesso nel quale il Cristianesimo si afferma prima come religione liberamente praticabile, poi come religione ufficiale dell’Impero Romano) e diventa molto rigida nel Medio Evo. Come abbiamo altre volte osservato, fra Quaresima, vigilie, venerdì (e in certi periodi anche mercoledì), i giorni di magro più o meno stretto oscillarono fra 150 e 200 l’anno, rendendo necessaria l’elaborazione di una cucina “alternativa” a quella di grasso. E i sopravvissuti ricettari dell’epoca ne danno ampia testimonianza. Nel 1417, con l’elezione al Soglio di Pietro di Martino V, il Papa rientra in Roma, ponendo termine allo Scisma d’Occidente fra “avignonesi” e “romani”, e mettendo ufficialmente fine dopo circa un secolo alla “cattività avignonese”. Presta servizio come cuoco presso di lui un ecclesiastico tedesco (un caso abbastanza raro: i cuochi erano in genere non solo laici ma anche di provenienza sociale abbastanza modesta), Johannes Bockenheym, che resterà in servizio fino al 1430, quando, con l’elezione del nuovo Pontefice, si dedicherà alla sola carriera ecclesiastica, ma redigerà anche, nel semplificato Latino bassomedievale, un curioso “Registro di cucina” (Registrum coquine) nel quale raccoglierà 74 ricette, ognuna delle quali indicata come adatta ad una o più categorie di persone: categorie geografiche o “professionali” (in senso molto ampio: ci sono anche ricette per meretrici, ruffiani, adulatori…).

Una sezione del ricettario è esplicitamente indicata come Registrum coquine in Quadragesima (Ricettario per la Quaresima), e si apre con una semplice ricetta di porri: prendi un porro bianco, lavalo bene, fallo un poco bollire e poi tritalo con un coltello; stemperalo con latte di mandorla ed aggiungi olio d’oliva, pangrattato e zafferano. “E sarà buono per i canonici e i vicari ecclesiastici”, specifica il nostro cuoco. Altra ricetta quaresimale: pulisci le rape e mettile a bollire; butta l’acqua e pestale bene, stemperandole con olio d’oliva e latte di mandorla; aggiungi quindi zucchero, zafferano e sale, e spolvera di cannella. Se non si è in Quaresima si può fare con un brodo grasso di diverse carni. Zucchero, zafferano e cannella: spezie costosissime: ma Bockenheym sostiene piuttosto incongruamente che questo piatto “sarà per i villani” (i contadini)… Altra ricetta “per i rustici” (anche questa non alla portata delle loro tasche, tanto per la spezie quanto per il pane bianco, che era riservato ai Signori), una zuppa di piselli. Prendi i piselli (secchi, evidentemente) e mettili a bagno in acqua per farli ammollare; quindi mettili a bollire. Condisci con zafferano ed altre spezie dolci, aggiungi cipolla tagliata a pezzetti olio d’oliva e maggiorana; taglia a fette pane bianco, fallo bruscare e versaci sopra i piselli. Ricetta genericamente “per gli Italici”: lava bene gli spinaci, gettali in acqua bollente e sbollentali appena; scolali, tritali bene col coltello, stempera con latte di mandorla ed olio d’oliva; aggiungi acqua calda e poche spezie.

Agli Italici piacevano evidentemente molto, per Bockenheym, gli spinaci: a loro riserva anche una ricetta di spinaci rosolati:ben lavati, si fan rosolare in padella con olio d’oliva, girando spesso per evitare che brucino; si aggiungono sale e poco aceto e si servono in scodelle, spolverati di spezie. Minestra di farro (indicata per i “deboli”): lava bene il farro, poi mettilo a bollire nel latte di mandorla, ed aggiungici zafferano e spezie dolci. Se è tempo di grasso, puoi aggiungere uova. Minestra di fave (secche). Lavale bene in acqua calda e lasciale a mollo per una notte intera; cambia l’acqua e falle bollire; quindi tritale bene, e bagna con vino bianco; condisci con cipolla, olio d’oliva o burro, e poco zafferano. Sarà buona per i pellegrini e per i “lollardi”, sorta di predicatori erranti che seguivano, tra XIV e inizio del XV secolo, estremizzandole, le tesi ereticali di Wycliffe (il cuoco di un Papa che riserva una ricetta a sospetti eretici…). Quanto alle “spezie dolci”, indicavano nel Medio Evo una miscela già pronta di pepe nero, cannella, zenzero, zafferano e chiodi di garofano, in proporzioni variabili, o anche di cannella, chiodi di garofano, zenzero e “folio”, un’erba o spezia giù usata dai Romani e di difficile identificazione.

Giuseppe Mazzarino