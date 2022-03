Taranto, non puoi più sbagliare

Il viaggio, la meta, il coraggio di osare, la razionalità per non esitare. Nel contesto più ermetico e complicato del campionato, il Taranto è obbligato a riappropriarsi della sua mentalità e delle sue nozioni tecnico tattiche, in un processo propedeutico e scandito verso l’acquisizione di quei sette punti canonici ma indispensabili per il crisma della permanenza in categoria. Domani i rossoblu saranno di scena a Potenza, formazione lucana reduce dalla prima, sonante vittoria in trasferta ai danni del Latina, ed intenzionata ad aspirare all’abbandono della zona play out in cui sta gravitando a quota 26 (con una partita da recuperare, quella interna con la Paganese, rinviata lo scorso 26 febbraio e riprogrammata per mercoledì 23 marzo, ndr).

La gara è valevole per la dodicesima giornata del girone di ritorno ed il fischio d’inizio è previsto per le ore 17.30: a dirigerla è stato designato Matteo Gualtieri della sezione di Asti, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) e Maicol Ferrari (Rovereto); per la mansione di quarto ufficiale è stato scelto Gianluca Grasso, dell’area di Ariano Irpino.

La trasferta in Basilicata inaugura una settimana particolarmente intensa sotto il profilo agonistico, poiché il calendario originario aveva già incastonato l’ennesimo turno intermedio che, per i rossoblu, coinciderà con la prima di due sfide interne consecutive, ovvero contro l’Avellino; la domenica successiva, 20 marzo, si replicherà fra le mura amiche dello stadio “Iacovone” contro il Monopoli. Come noto, l’orario della sfida fra Taranto ed Avelino è stato anticipato alle ore 14.30 di mercoledì 16 marzo e beneficerà di tre trasmissioni in diretta: oltre a quella garantita dalla piattaforma streaming esclusivista Eleven Sports, la gara è stata inserita nel palinsesto di Sky Sport, sul canale satellitare 251 ed in versione digitale terrestre. Ieri il gruppo ionico si è dedicato ad una doppia razione di allenamento. Si attendono lumi in merito al reintegro di alcuni elementi ostacolati dai rispettivi infortuni: il recupero di alternative di ruolo rappresenterebbe una panacea per le selezioni attuate da mister Laterza, complicate dalla precarietà di un organico che, si curamente, non potrà contare sino all’epilogo della stagione non solo del lungodegente Diaby per il centrocampo, ma anche dell’attaccante Barone, approdato a dicembre, autore di scampoli di gara, costretto ad archiviare anzitempo la sua avventura in riva allo Ionio a causa di una lesione parziale alla fascia plantare.

Il quesito riguarda Falcone, pedina estrosa e fondamentale per l’economia di gioco sulla trequarti. Le riflessioni tattiche riguardano lo sviluppo e la versatilità che la squadra deve offrire fra linea nevralgica e fronte d’attacco: occorre abbandonare l’involuzione e rintracciare una collaborazione nitida ed efficace per la creatività di spunti e per la conclusione in area. Per la batteria avanzata ritorna disponibile Giovinco, assente in occasione della prosecuzione della gara contro la Vibonese, perché obbligato ad “integrare” il turno di squalifica comminato per il primo atto della suddetta sfida. L’adozione del 4-2-3-1 alluderebbe ad un suo impiego centrale della triade dei trequartisti, con Di Gennaro che potrebbe arretrare e fungere da mediatore tra geometria e verticalizzazione, come accaduto contro il Foggia. In tal caso, le candidature per il ruolo di esterno destro potrebbero limitarsi ai nomi di Mastromonaco e Versienti, previe le reiterate defezioni di Manneh (infortunato) e, probabilmente, di Pacilli, carente di condizione atletica. Sul versante alto mancino, Santarpia potrebbe prevalere: l’esperimento di Labriola non ha convinto, mentre la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’avanzamento di De Maria oppure dal dirottamento dello stesso Versienti.

Molto dipenderà anche dalla struttura dell’asse nevralgica e dalle condizioni di Civilleri, valutate anche ai fini della composizione di un 4-3-3 con Di Gennaro e Marsili. Da rimodulare nel dettaglio la retroguardia, apparsa non irresistibile nelle recenti esibizioni: Granata è stato appiedato dal giudice sportivo per diffida, quindi potrebbe essere ripristinata la garanzia della coppia centrale originaria ZulloBenassai, con Riccardi in dubbio per un ulteriore adattamento nel ruolo di terzino destro e Ferrara sul lato opposto mancino, in ballottaggio con De Maria.

Alessandra Carpino