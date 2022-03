Settimana della Fede, ecco il programma delle iniziative

“Il cammino sinodale nella cinquantesima settimana della fede” sarà il tema del consueto appuntamento di Quaresima della diocesi tarantina. che si svolgerà in concattedrale da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, con inizio alle ore 19. Questo il messaggio dell’arcivescovo riportato nella locandina del programma: «La Settimana della Fede, nel suo cinquantesimo anniversario, è l’occasione per tutti per vivere quanto indicato nel cammino sinodale: “Comunione, Partecipazione, Missione”. Invito tutti a partecipare come segno di comunione ecclesiale che, con la celebrazione del Sinodo del 2023, dovrà diventare sempre più solida e visibile. Invoco su tutti voi la benedizione del Signore».

Lunedì 14 aprirà la serie degli interventi mons. Erio Castellucci, vicepresidente per l’Italia settentrionale della Conferenza Episcopale Italiana, che parlerà su “Il cammino sinodale nella Chiesa italiana”. Martedì 15 toccherà alla dott.ssa Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che si soffermerà su “Il cammino sinodale in ascolto dei malati”. Mercoledì 16, L’argomento “50 anni di Annuncio nella bellezza della Concattedrale” sarà trattato dal prof. Vittorio De Marco (docente di Storia Contemporanea all’Università del Salento), con testimonianze di mons. Franco Semeraro, del dott. Giovanni Pergolese e del sac. prof. Francesco Castelli. Giovedì 17 il prof. Leonardo Becchetti (docente di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata) parlerà “La 49ª Settimana Sociale a Taranto “Il pianeta che speriamo”, con interventi dell’ing. Carlo Zizza e del dott. Dario De Lisi. Venerdì 18 la cinquantesima Settimana della Fede sarà siglata dalla concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Filippo Santoro.