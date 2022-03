Incendio in una villa a San Vito, salta la corrente nel vicinato

In quel momento in casa non c’era nessuno, solo un animale domestico che non ha avuto scampo. E’ quanto avvenuto questa mattina, domenica 13 marzo, in una villa in via Orate a San Vito: un rogo è divampato distruggendo parte dell’immobile. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per avere ragione delle fiamme. E saranno proprio gli stessi vigili del fuoco a dover determinare le cause dell’incendio che ha mandato in tilt anche la rete elettrica. Sul posto, infatti, sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel che hanno ripristinato l’erogazione dell’energia elettrica in tutta la zona.